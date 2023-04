Vacarella busca un lugar en el Concejo: "Voy a darle la prioridad a la gente"

En diálogo con CNNSalta94.7 el candidato a concejal Gustavo Vacarella del Partido Autonomista brindó detalles sobre sus ideas de la política y su trabajo por los vecinos de la Ciudad de Salta.

"Aunque haya diferencias, mientras haya diálogo con respeto todo se puede. Me centro en las ganas que tengo y el orgullo y peso que significa que me haya llamado el gobernador", comenzó diciendo en relación al porqué de su iniciativa de pasar del periodismo a la política, aunque luego aclaró que no dejaría la actividad privada.

"Lo único que sé es trabajar. No soy de Salta, vivo hace 40 años en el mismo lugar en el barrio intersindical. No conozco toda Salta Capital, pero conozco bastante y en campaña he conocido más, vuelvo a casa con tristeza y muchas cosas por hacer", continuó el actual periodista reconocido por su trabajo en televisión.

Vacarella dijo que buscará, "darle la prioridad a la gente y ser un concejal molesto. Yo soy candidato, todavía no logré nada, la gente va a decidir".

"Me lo mostraron y está escrito, hay un proyecto de gobierno. Bettina encontró mucho sin haber hecho, ella se encontró con calles que en los catastros figuran como pavimentadas pero son de tierra".