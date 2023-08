¡Atención! Intentaron robar a un niño, le ofrecieron algo muy curioso y lo agarraron

Se encendieron las alarmas en el Norte provincial luego de que hayan intentado robar un niño ayer por la tarde. Según denunció la familia, una camioneta intentó levantar al menor de edad que jugaba afuera de su casa.

La tía fue quien habló con los medios de comunicación locales en primer lugar para pedir ayuda, porque según asegura, nadie hace nada y nadie sabe nada. Y por otro, para alertar a la población de lo que está sucediendo para evitar que a algún niño más le suceda.

El niño tiene 5 años, vive en Piquirenda Estación, una localidad argentina del Departamento General José de San Martín. Estaba jugando afuera de su casa, como lo hace siempre, cuando una camioneta blanca con 4 ocupantes intentó raptarlo.

Según lo relatado por la tía, se trata de una Toyota Hilux que circula con los vidrios totalmente polarizados y sin patente. A bordo de ella iban dos hombres en la parte de adelante y dos mujeres atrás. Una de ellas se bajó a ofrecer dinero a su sobrino, y cuando éste se acercó, lo agarró del brazo y quiso subirlo a la camioneta.

En ese instante, el padre, que estaba dentro de la vivienda, se percató de lo que estaba sucediendo, gritó y la mujer lo soltó, se subió rápido ella sola a la camioneta y se fue.

Allí empezó una persecución por parte del padre. Salieron a la ruta y el padre pudo seguirlos hasta un poco antes de llegar a Aguaray, porque ahí, sobre la misma ruta sin importar nada, los malhechores dieron una vuelta en U y no puedo seguirlo.

“Estamos asustados y angustiados. No queremos que le pase a ningún niño más. Siempre hubo comentarios, pero esto es real, nos pasó a nosotros y le puede pasar a cualquiera”, dijo la tía en diálogo con Videotar Noticias.

“Fui a la Brigada y no tienen nada, yo personalmente me llegué, les llevé la denuncia pero dicen que no saben nada”, contó con indignación y relató que vecinos denunciaron que ya pasaron situaciones como estas.