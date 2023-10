Conocé a Verdun Remix: El DJ salteño que recorre el mundo con su música

Luego de ser viral por superar el millón de oyentes mensuales en Spotify, esta nueva etapa de vida lo encuentra recorriendo varios países europeos en un crucero.

Verdun Remix se desempeña como el DJ residente principal tocando en las fiestas más grandes del crucero para el que trabaja. El salteño hace las clásicas; Fiestas Blancas, Silenth Disco, Space Night, Carnival Night, Fluor Night, Glow Party, Sunshine Party. Con sus producciones musicales, durante el año ha recorrido Inglaterra, España, Francia, Portugal, Noruega, Holanda, Marruecos e Irlanda.

“En las fiestas, el público principal es Inglés ya que los embarques son en Southampton , para lo cual me siento cómodo tocando y conozco muy bien la música que quieren por una cuestión de que siempre me gustó el pop internacional y la música en inglés, sobre todo la música electrónica. El plus está en poder tocar mis versiones, y la energía que siempre les doy a mis sets. Eso me hace ofrecer al público una experiencia distinta y se nota en las reacciones de las personas”, comentó Daniel ante InformateSalta.

“Conocer lugares es un sueño, pero que te lleve tu profesión, es algo inexplicable” expresó el artista

Los contratos con estas compañías internacionales, suelen ser a largo plazo, usualmente de 8 meses, sin embargo, Verdun firma contratos cortos, de 2 meses y medio. “Mi caso es una excepción desde cómo llegué aquí hasta la manera en la que trabajo con ellos” detalló.

El artista argentino, dueño de un talento increíble, se muestra agradecido y lleno de emoción. “Estoy muy agradecido con MSC porque realmente valoraron lo que hago y me lo demostraron todo el tiempo. Incluso a principio de año cuando embarqué por primera vez en Dubai en el MSC World Europa y tuve que volver no mucho después por una cuestion de salud, ellos siempre estuvieron ahí.”

Toda la música de Verdun Remix está disponible en las redes sociales verificadas y plataformas musicales @danielverdun & @verdunremix.