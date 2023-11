Ganó un Dúplex en el Bingo del San Bernardo: "¡Gracias Diosito! Me dio la oportunidad"

Ramón Cata es uno de los afortunados con los premios del Bingo del Hospital San Bernardo, sí, fue él quien ganó el dúplex a estrenar en B° Santa Laura, en zona Sur de nuestra Ciudad.

El feliz ganador es oriundo de Chicoana y contó que siempre compra el bingo "¡Gracias Señor! ¡Gracias Diosito! Yo compré el bingo ese, le doy gracias a Diosito que me dio".

Entre lágrimas y en la entrada de su casa a estrenar, toda amoblada dijo "Siempre juego el número 90, 14 o 15. Yo había jugado, nunca he tenido suerte. Ahora me dio la oportunidad, Diosito me dio la suerte. Tendré que disfrutarlo mientras Dios me de vida".