Sáenz llamó a construir la unidad nacional: “Hoy la democracia está en riesgo”

En el marco de los 40 años del regreso de la democracia, el gobernador Gustavo Sáenz, volvió a llamar a la “unidad nacional”, que convocara días atrás el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

A días del balotaje, que definirá quién será el próximo presidente, aseguró que hoy la democracia está en riesgo por las intenciones siniestras de algunos. “Frente a eso, los argentinos tenemos el escudo que la democracia nos brinda a través del voto y el compromiso firme con ella”, indicó.

“En la decisión de los argentinos, está el camino a seguir”

Sáenz pidió seguir el camino de la lucha, de la vigencia de los derechos consagrados en la Constitución, de la solidaridad, que nos permite construir una comunidad de iguales y brindar oportunidades a quiénes la vida no se las dio.

En la oportunidad, citó a Raúl Alfonsín, quien proclamaba que "con la democracia no solo se vota, sino que se come, se educa y se cura", y a Roberto Romero quien manifestaba "la salud no puede ser un privilegio del dinero". “Son dos definiciones que marcan un rumbo a seguir", dijo.

"El camino es la búsqueda del bien común y no el agravio, la descalificación"

El gobernador insistió en que "el camino es la búsqueda del bien común y no el agravio, la descalificación, el insulto, las posturas fundamentalistas que no llevan a nada, y por sobre todas las cosas producen el distanciamiento de los salteños y de los argentinos”.

“Cuando el poder del amor supera el amor al poder, el mundo conocerá la paz”, dijo a la vez que pidió a los dirigentes dejar de pelearse. “No son enemigos los que opinan distintos, son adversarios políticos, nos sentemos en una mesa y hagamos grandes esta Argentina, que eso espera de nosotros”

Por último, subrayó que la patria se construye desde el amor, no desde el odio, del resentimiento, desde la revancha. “Todo se construye desde el amor, desde el consenso, de pensar en el otro, desde la solidaridad de la grandeza, de la humildad, de entender que la patria somos todos, esto no es uno contra otros, esto es todos juntos llamando a un gobierno de unidad nacional", concluyó.