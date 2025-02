El Gobierno anunció que el país se retira de la Organización Mundial de la Salud

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la decisión de Argentina de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, siguiendo la medida tomada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó que su país hará lo mismo.

El medio La Política Online recalcó que Adorni, en conferencia de prensa, aseveró que "Milei instruyó al canciller para retirar a la Argentina de la OMS" y detalló que se debe a "las diferencias sobre la gestión sanitaria".

En ese sentido, Adorni planteó que "no permitiremos que intervengan en nuestra soberanía", en referencia a la teoría libertaria expresada por Milei en la Asamblea General de las Naciones unidas sobre los organismos multilaterales y la supuesta imposición sobre la vida de las naciones.

En junio, el gobierno había dado la orden de no sumarse al nuevo protocolo sobre pandemias que suscribió el organismo presidido por Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Argentina no va a adherir al acuerdo de pandemia de la OMS, que se comunicó en Ginebra, donde dejamos en claro que nuestro país no suscribirá a ningún acuerdo pandémico que pueda afectar la soberanía nacional", dijo Adorni en ese momento.

Esta decisión podría generar consecuencias para la Argentina. Según detalló Leandro Cahn de la Fundación Huésped, "la salida de de la OMS/OPS, además de consecuencias sanitarias, de seguimiento de brotes y de promoción de transferencia de tecnología, costaría: no se podrían comprar vacunas y tratamientos para VIH a través de su fondo rotatorio, que abarata muchísimo los costos".