Outes le reclamó al presidente por obras: “Nos estamos quedando sin rutas”

En el marco de las sesiones extraordinarias que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación, el representante por Salta, Pablo Outes se refirió a la situación del país, la reducción del gasto y el estado de la provincia.

“Estamos de acuerdo con la suspensión de las PASO y vamos a acompañarlo señor Presidente, pero no puede ser la variable económica el único indicador para gobernar” afirmó el legislador.

“La conducción del país no es solo una variable económica, hay que mostrar política”

Outes apuntó a que la reducción del gasto público no debe ser una variable que perjudique al pueblo. “Si pensamos que el bienestar del pueblo es bajar el déficit estamos lejos de la realidad y el futuro no es bueno” aseveró.

“Nos estamos quedando sin rutas, sin rutas no tenemos producción y no podemos generar trabajo” aseveró en relación a cómo se perjudican las provincias por esas determinaciones. “La conducción del país no es solo una variable económica, hay que mostrar política” le cuestionó el salteño.

Por último, le pidió al presidente visitar las provincias del norte donde hay muchas situaciones de vulnerabilidad.