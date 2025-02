Ladrones sin escrúpulos: Roban en una peluquería y dejan a su dueña sin poder trabajar

La ola de inseguridad sigue dando qué hablar por el modo en que los malvivientes están procediendo a lo largo y ancho de la provincia. Ahora, una peluquería tuvo la desgracia de ser visitada por ladrones quienes, con lo que se llevaron, dejaron sin trabajo a su propietaria.

¿Qué pasó? Según la información que compartió Multivisión Federal, este hecho tuvo lugar en las últimas horas en el barrio Virgen de la Peña, de la ciudad de Tartagal, donde ladrones se llevaron dinero y muchos de los aparatos que el local precisaba para la atención de los clientes.

“Se llevaron dos secadores, uno de estos profesional, se llevaron una planchita, nos quedó solo una buclera”, comentó Karen, la propietaria damnificada, quien se apenó que “nadie escuchó nada, nadie vio nada” en cuanto al raid de los malhechores.

Según contó, estos delincuentes ingresaron a la propiedad para robar no solo los elementos del trabajo diario, también se dirigieron a su habitación donde causaron diferentes daños. “Entraron a mi habitación a buscar no sé qué, ¿creen que gano millones? Saco para el día a día, soy mamá soltera y ahora me queda el susto, yo estaba en casa sola con mi hijo”, expresó.

Tras el robo, Karen comentó que dio aviso a la Policía, quien se hizo presente en el lugar para tomar huellas, mientras ella tenía previsto radicar denuncia. A esto rogó a los ladrones que, por favor, tengan compasión y le devuelvan lo robado, pues ella solo quiere trabajar y conseguir su sustento.

“Quien se llevó todo, que lo devuelva, no voy a decir nada o quién fue, pero que me devuelvan, todo esto me costó mucho”