Francos celebró el viaje de Milei a EEUU: “La gira fue un éxito; fueron tres días de cosechar resultados enormes”

Tras una semana compleja para el Gobierno por el caso de la criptomoneda, la gira de tres días de Javier Milei por Estados Unidos, que culminó con su discurso en la cumbre de la CPAC y su encuentro con Donald Trump, volvió a llevar tranquilidad a la Rosada, que considera que el viaje fue un éxito. La definición corresponde al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien resaltó la relevancia de la repercusión que tuvo el mandatario en el escenario internacional.

En una entrevista con Radio Mitre, Francos afirmó que, a pesar de las críticas previas a la gira por el caso de la criptomoneda $LIBRA, los resultados obtenidos fueron “enormes” y consideró que la figura del presidente ha ganado una relevancia destacada a nivel mundial.

“Más que la foto, porque este no es un presidente que vaya buscando fotos porque ha tenido de todos los colores fotos y reconocimientos internacionales, yo siempre digo que es importante que el presidente viaje. Nuestro presidente se ha convertido en una figura internacional”, sostuvo Francos, quien remarcó que la gira “fue un éxito”, resaltando los encuentros que tuvo Milei con Donald Trump y con el empresario Elon Musk.

“Después de la situación que pasó con el token este famoso, prácticamente en la misma semana, que haya tenido el presidente esta repercusión en EEUU... El comentario que hizo el presidente Trump no es un tema menor, es el presidente de la potencia más grande del mundo que se ‘pasó por ahí’ todos los comentarios que se habían hecho acá en Argentina sobre lo que iba a hacer la gira, que iba a ser un papelón. Pero no ocurrió nada de eso. El hecho fue una equivocación si se quiere, pero eso no quita en nada la enorme repercusión que tiene el presidente”, subrayó.

Francos resaltó durante la entrevista las palabras de Donald Trump, quien en su discurso de cierre en la CPAC elogió personalmente a Milei: “Estoy orgulloso de vos”, dijo, refiriéndose al trabajo de Milei. “Sé que lo estás haciendo fantástico. Hacer Argentina Grande Otra Vez”, agregó, haciendo un guiño al lema que popularizó en su campaña presidencial en Estados Unidos, “Make America Great Again” (MAGA).

“Escuchen al presidente Trump, escuchen cuando comienza su discurso en la CPAC. Faltaba que lo aplaudiera al presidente Milei”, resaltó Francos.

Ayer, Javier Milei culminó su viaje de tres días a Estados Unidos, donde se encontró con la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y participó de la cumbre de la CPAC, donde dio un extenso discurso poco antes de la presentación de Trump.

Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; por Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía; por el vocero Manuel Adorni; por el canciller Gerardo Werthein y por el asesor Santiago Caputo, quienes estuvieron en primera fila durante la última jornada de la cumbre.

Antes de regresar a la Argentina, Milei tuvo un encuentro de poco más de 20 minutos con Donald Trump, quien lo invitó a visitar la Casa Blanca. El mandatario argentino regresó al país esta mañana cerca de las 8:30.