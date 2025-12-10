Sáenz se reunió con el ministro Santilli por financiamiento para obras

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión con el ministro del interior, Diego Santilli, en Casa Rosada. Del encuentro también participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Según informó a través de sus redes sociales, el mandatario, se analizó “el avance de las obras con financiamiento nacional y la necesidad de garantizar la fluidez de los fondos comprometidos para que no se detengan”.

“Dialogamos sobre la situación del país y coincidimos en la importancia de consolidar acuerdos que aporten previsibilidad y estabilidad a las provincias” agregó el mandatario.

“Si las provincias crecen, crece el país. Y desde Salta vamos a seguir aportando al desarrollo federal que la Argentina necesita” finalizó.

Este es el segundo encuentro entre el ministro y el mandatario provincial.