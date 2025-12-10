Sáenz se reunió con el ministro Santilli por financiamiento para obras

Gobierno10/12/2025
El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión con el ministro del interior, Diego Santilli, en Casa Rosada. Del encuentro también participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Según informó a través de sus redes sociales, el mandatario, se analizó “el avance de las obras con financiamiento nacional y la necesidad de garantizar la fluidez de los fondos comprometidos para que no se detengan”.

“Dialogamos sobre la situación del país y coincidimos en la importancia de consolidar acuerdos que aporten previsibilidad y estabilidad a las provincias” agregó el mandatario.

Si las provincias crecen, crece el país. Y desde Salta vamos a seguir aportando al desarrollo federal que la Argentina necesita” finalizó.

Este es el segundo encuentro entre el ministro y el mandatario provincial. 

 

