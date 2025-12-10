Declararon a Los Andes como Capital Provincial de la Minería

Gobierno10/12/2025
litio

La Legislatura de la Provincia de Salta sancionó la Ley Nº 8513, mediante la cual se declara al departamento Los Andes como Capital Provincial de la Minería, en reconocimiento a su impacto estratégico dentro de la matriz productiva tanto a nivel provincial como nacional.

El proyecto fue publicado a través del Boletín Oficial, tras la aprobación a mediados del mes de noviembre. 

Con esto, se destaca la importancia creciente de la actividad minera en la zona y en provincia de Salta, impulsada especialmente por el desarrollo de proyectos vinculados al litio, minerales estratégicos y actividades asociadas a la industria energética y tecnológica. 

Con esta declaración, se busca fortalecer la identidad productiva del departamento, promover el crecimiento económico regional y consolidar su rol clave en el mapa minero argentino.

Pastos Grandes - Pozuelos 01Salta se consolida como líder nacional en producción de litio con el proyecto Pozuelos - Pastos Grandes

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día