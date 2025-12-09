Abren las inscripciones para las colonias de vacaciones de la provincia: Serán on line

Gobierno09/12/2025
colonias de vacaciones municipales

La semana pasada comenzaron las inscripciones para las colonias de vacaciones de la municipalidad y en sólo 48 horas se agotaron los cupos. 

Este jueves darán inicio las inscripciones para las colonias de la provincia, en el Legado Güemes. Será a partir de las 9:00, cuando se habiliten las inscripciones online, para la temporada de verano 2026.

Podrá anotarse, niños, niñas y adolescentes de 4 a 14 años; personas con discapacidad y adultos mayores. En tanto, las inscripciones para el programa de Iniciación y Destrezas Deportivas se habilitarán el lunes 15 de diciembre a partir de las 9.

Esta previsto que las actividades en la Colonia, inicien desde el 5 de enero al 6 de diciembre, tanto para el turno mañana como el turno tarde. Las actividades se desarrollarán en la Secretaría de Deportes (Av. Entre Ríos 1550), el Estadio Delmi, el Club 20 de Febrero y el Club Central Norte.

Las actividades serán gratuitas y contarán con cupo limitado.

Formularios de inscripción – Colonia de Vacaciones 2026 
Turno Mañana 

Turno Tarde 

Formularios de inscripción – Iniciación y Destrezas Deportivas 

Turno Mañana 

Turno Tarde

