Abren las inscripciones para las colonias de vacaciones de la provincia: Serán on line

La semana pasada comenzaron las inscripciones para las colonias de vacaciones de la municipalidad y en sólo 48 horas se agotaron los cupos.

Este jueves darán inicio las inscripciones para las colonias de la provincia, en el Legado Güemes. Será a partir de las 9:00, cuando se habiliten las inscripciones online, para la temporada de verano 2026.

Podrá anotarse, niños, niñas y adolescentes de 4 a 14 años; personas con discapacidad y adultos mayores. En tanto, las inscripciones para el programa de Iniciación y Destrezas Deportivas se habilitarán el lunes 15 de diciembre a partir de las 9.



Esta previsto que las actividades en la Colonia, inicien desde el 5 de enero al 6 de diciembre, tanto para el turno mañana como el turno tarde. Las actividades se desarrollarán en la Secretaría de Deportes (Av. Entre Ríos 1550), el Estadio Delmi, el Club 20 de Febrero y el Club Central Norte.

Las actividades serán gratuitas y contarán con cupo limitado.

Formularios de inscripción – Colonia de Vacaciones 2026

Turno Mañana

4 y 5 años https://forms.gle/FoyzMB41Ve8DMJ2U8

6 y 7 años https://forms.gle/ZYytTaSWdiPJPxBu5

8 y 9 años https://forms.gle/KBhnZLx93g29shcS6

10 y 11 años https://forms.gle/LhjM1rqUqzGa6ZCk6

12 y 13 años https://forms.gle/Jb7MsN4iGtck1j4J9

Personas con Discapacidad https://forms.gle/8b16TiGnQmTfZKvj6

Adultos Mayores https://forms.gle/Xkg7xW8FKg3TpKMa9

Turno Tarde

4 y 5 años https://forms.gle/1x7QDFnFnLMJqw2k7

6 y 7 años https://forms.gle/vsdLr6azCeAriPSX9

8 y 9 años https://forms.gle/5cHdbwUwZqVhLnTo6

10 y 11 años https://forms.gle/UxBz9Vi96qp32SHHA

12 y 13 años https://forms.gle/AWW7XYZLJNDmSrRR8

Formularios de inscripción – Iniciación y Destrezas Deportivas

Turno Mañana

8 y 9 años https://forms.gle/BHHCXARGLWPDHK4c8

10 y 11 años https://forms.gle/hoawEF1jK1EYAUoq9

12 y 13 años http://https://forms.gle/fLc6FT4awKaifvYMA

Turno Tarde