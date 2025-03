Salta presente en la convención minera más grande del mundo en Canadá y afianza su liderazgo

Salta participa nuevamente en la convención minera más importante del mundo, la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), que se lleva a cabo en Toronto. La provincia se reafirma como un destino seguro para la inversión minera global y encabeza su presencia en Argentina Day, el evento central donde el país expone su potencial minero ante inversores, empresas y organismos internacionales. En esta edición, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a autoridades nacionales y provinciales, acompañaron la presentación del sector minero argentino.

El ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos, representó a la provincia y expuso ante empresarios internacionales sobre los factores que hacen de Salta un destino atractivo para la minería. Destacó la seguridad jurídica, la estabilidad política y el crecimiento sostenido del sector, elementos clave para fomentar nuevas inversiones. Además, la provincia participó en el Argentina Mining Pavilion, presentando su cartera de proyectos en producción y las ventajas competitivas que ofrece a los inversores.

Como parte de su agenda en PDAC 2025, Salta mantuvo reuniones estratégicas con el Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF), donde se discutieron iniciativas para fortalecer la gobernanza minera y mejorar herramientas de desarrollo para la actividad. También se llevaron a cabo encuentros con ejecutivos del sector financiero y minero en foros como el Canadian Council for the Americas y la TSX Roundtable Argentina, en busca de nuevas oportunidades de inversión.

La provincia también prevé participar en una mesa de trabajo con autoridades mineras de Quebec, Ontario y British Columbia, abordando estrategias para atraer inversiones y aplicar estándares ESG en la industria. Con una presencia sólida en la convención, Salta refuerza su liderazgo en el sector minero con un modelo sustentable y un Plan Provincial de Desarrollo Minero 2030 que busca impulsar el crecimiento económico, la innovación y la generación de empleo.