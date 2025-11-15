Salta y Catamarca avanzan en la evaluación conjunta del proyecto minero Diablillos

Las áreas de minería de Salta y Catamarca llevaron adelante una doble instancia de trabajo vinculada al proyecto Diablillos, operado por la empresa Pacific Rim, con el fin de reforzar la evaluación conjunta que ambas provincias realizan sobre su avance.

En un primer encuentro, equipos técnicos del Ministerio de Minería de Catamarca y de la Secretaría de Minería y Energía de Salta desarrollaron una reunión de carácter técnico, en la que definieron lineamientos para continuar con la evaluación coordinada del proyecto. Durante la jornada se analizaron aspectos operativos, ambientales y de gestión que deben ser considerados de manera interprovincial.

Posteriormente, se incorporó el equipo técnico de Pacific Rim para revisar los informes entregados por la compañía, aclarar dudas y analizar propuestas destinadas a mejorar los procesos de evaluación.

Actualmente, la empresa cuenta con autorización para realizar exploración avanzada en el área y continúa con las presentaciones necesarias para avanzar hacia la fase de producción.

Las reuniones ratifican el compromiso conjunto de Salta y Catamarca de trabajar de manera articulada y transparente en los proyectos ubicados en la zona de cooperación interprovincial, con el objetivo de asegurar un desarrollo minero responsable en la región.