Empresas mineras capacitaron a la Comunidad Kolla Andina de Santa Rosa de los Pastos Grandes

La semana pasada se realizó en la capital salteña la capacitación “manejo de máquinas viales-Operación segura de retroexcavadora e hidrogrúa” destinada a diez integrantes de la Comunidad Kolla Andina de Santa Rosa de los Pastos Grandes (SRPG).

Las empresas mineras que participaron de la formación en forma conjunta fueron Eramine Sudamericana, Lithium Agentina, Abra Silver, Borax, Ganfeng Lithium y Posco.

La iniciativa tuvo en un rol articulador a la Secretaría de Minería en coordinación con el Ministerio de Educación, que además fue el encargado de impartir los certificados correspondientes.

Quienes dieron lugar a la iniciativa fue la comunidad, la cual presentó una propuesta y fue seleccionada durante la Mesa de Trabajo Social del 25 de agosto de 2025.

Durante el curso de cinco jornadas, se brindaron contenidos tanto teóricos como prácticos orientados a promover el uso responsable y seguro de maquinaria vial, fortaleciendo así sus conocimientos técnicos y oportunidades de inserción laboral.

Estas acciones reafirman el compromiso del sector minero con el desarrollo de capacidades locales y la generación de oportunidades de las comunidades de la Puna salteña.