Jubilados deberán hacer un trámite obligatorio para tener medicamentos gratuitos

Desde marzo de 2025, los afiliados al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) deberán completar un formulario obligatorio para acceder a la cobertura total de medicamentos gratuitos. Esta medida busca optimizar la distribución de recursos del organismo, asegurando que los beneficios lleguen a aquellos que realmente los necesiten. Además, el formulario incluirá la presentación de documentación que acredite la situación económica de los solicitantes, lo cual permitirá evitar abusos y la comercialización ilegal de los medicamentos.

A partir de este mes, quienes no presenten el formulario no podrán acceder a los medicamentos sin costo, lo que implica que todos los afiliados deberán cumplir con este nuevo requisito para mantener la cobertura completa. Según informó PAMI, este trámite tiene como objetivo establecer un mecanismo más eficiente y equitativo en la asignación de recursos, priorizando a los jubilados y pensionados con mayores necesidades económicas.

Requisitos para acceder a la cobertura total

El formulario está disponible en línea en la página oficial de PAMI y debe ser completado con información detallada sobre la situación personal y económica del afiliado. Entre los datos solicitados se encuentran:

Datos personales: Nombre completo, número de afiliado y datos de contacto.

Situación patrimonial: Los afiliados deberán declarar propiedades, vehículos y activos societarios. Además, deben cumplir con la condición de no tener cobertura de medicina prepaga ni poseer un automóvil de menos de 10 años de antigüedad.

Ingresos familiares: El solicitante debe presentar documentación que respalde sus ingresos. Los mismos no deben superar los 1,5 haberes previsionales mínimos. Sin embargo, si el hogar incluye personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a 3 haberes previsionales mínimos.

Condición de discapacidad: Si el solicitante convive con personas con discapacidad, debe adjuntar el CUD correspondiente.

Receta Electrónica: La medicación solicitada debe estar prescripta por un médico de PAMI, y debe incluir un diagnóstico detallado o la codificación CIE-10.

Según la normativa de PAMI, el envío del formulario y la documentación requerida es obligatorio para todos los afiliados que deseen continuar con la cobertura total de medicamentos. En los casos en los que se necesiten más de cuatro medicamentos bajo

Subsidio Social, el afiliado deberá presentar el formulario firmado por su médico en la agencia correspondiente, de forma presencial.

Cambios en la cobertura de medicamentos a partir de 2025

El trámite obligatorio no es el único cambio que introduce PAMI a partir de 2025. También se reducirá la cobertura total de algunos medicamentos. Esta decisión fue tomada con el objetivo de reasignar los recursos disponibles hacia medicamentos considerados más esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas y otras condiciones de salud críticas.

Entre los medicamentos que dejarán de tener cobertura total se encuentran los siguientes:

Ácido acetilsalicílico (antiagregante plaquetario)

Aciclovir (antiviral)

Benznidazol (tratamiento antiparasitario)

Betametasona (corticoide)

Fluoxetina (antidepresivo)

Tramadol y metadona (analgésicos para el dolor)

PAMI destacó que esta modificación permitirá que los fondos sean utilizados de manera más eficiente, destinándolos a los medicamentos que resultan esenciales para los tratamientos más urgentes y complejos. La nueva política busca evitar que los recursos se utilicen para medicamentos de bajo costo que pueden ser prescriptos en una mayor cantidad, pero que no son fundamentales para la salud de los jubilados y pensionados.

Optimización de los recursos y distribución equitativa

Con estas medidas, PAMI también pretende combatir el uso indebido de los medicamentos gratuitos y frenar su reventa en el mercado informal. Según el organismo, la implementación del formulario y la revisión de la cobertura de medicamentos responden a la necesidad de evitar que los recursos del programa sean mal utilizados. Para lograr este objetivo, se implementarán controles más estrictos en la asignación de medicamentos y la evaluación de las solicitudes.

El objetivo de estas medidas es asegurar una distribución equitativa de los medicamentos, priorizando a los afiliados más vulnerables, aquellos con menor capacidad económica y aquellos que padecen enfermedades crónicas o condiciones graves. El sistema de control establecido permitirá que los jubilados con mayores dificultades económicas mantengan su acceso a los medicamentos sin costo, sin que ello signifique un abuso del programa.

Impacto en los afiliados

PAMI explicó que los afiliados que no completen el formulario o no presenten la documentación requerida no podrán acceder a la cobertura total de medicamentos. Esto representa un cambio importante para los beneficiarios del programa, quienes ahora deberán cumplir con esta nueva normativa para seguir siendo parte del sistema de salud pública sin costo adicional.

Aunque el trámite no requiere un esfuerzo extraordinario por parte de los afiliados, sí implica un proceso de recopilación de documentación personal y económica, lo que podría ser un desafío para algunos jubilados, especialmente para aquellos con dificultades para acceder a la tecnología o para quienes no cuentan con los recursos necesarios para obtener los documentos solicitados.

Además, el hecho de que se elimine la cobertura total para algunos medicamentos podría generar preocupación entre los beneficiarios, quienes deberán adaptarse a la nueva lista de medicamentos cubiertos. Sin embargo, la decisión de PAMI responde a una necesidad de reorientar los fondos del programa hacia aquellos tratamientos que resulten más críticos para la salud de los afiliados.

Medidas a largo plazo

Estas reformas son parte de un plan integral para optimizar los recursos de PAMI a largo plazo, asegurando la sostenibilidad del programa en el tiempo. El organismo destacó que, con estas modificaciones, se busca fortalecer el acceso a la salud pública para quienes más lo necesitan, pero sin comprometer la estabilidad del sistema en su conjunto. Además, se fomentará la transparencia en la asignación de los beneficios, estableciendo un proceso más claro y justo para todos los afiliados.

El sistema implementado también permitirá que PAMI reciba datos más detallados sobre la situación de cada beneficiario, lo cual facilitará la identificación de aquellos que requieren atención médica urgente y aquellos que pueden prescindir de la cobertura gratuita de medicamentos. De esta forma, se pretende que los recursos sean destinados de manera más eficiente y que el programa siga funcionando correctamente en el futuro. /Infobae