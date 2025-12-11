Un club que crece, una comunidad que avanza: Fundación River inauguró el SUM y la iluminación del Club Coropampa

Fundación River Plate viajó hasta Guachipas, en el sur de la provincia, para acompañar la inauguración del SUM y las nuevas luces del Club Social, Cultural y Deportivo Coropampa, un club que funciona como el corazón deportivo y social de una comunidad que vive el deporte con identidad y pertenencia.

Coropampa fue el ganador del primer premio de la 6ª edición del Premio Fundación River Plate adidas, un reconocimiento que busca impulsar mejoras reales en clubes de barrio de todo el país. Gracias a este premio, el club hoy cuenta con un SUM renovado y una cancha que vuelve a encenderse, literal y simbólicamente. La nueva iluminación —posible gracias al acompañamiento de Mantelectric— permitirá ampliar horarios, ofrecer más actividades y transformar la cancha en un espacio que reunirá a chicos, chicas y familias incluso cuando cae el sol. En muchas comunidades del país, donde las distancias son largas y los recursos escasos, poder entrenar y encontrarse de noche cambia la dinámica cotidiana. Abre puertas. Multiplica oportunidades.

Para Fundación River, llegar hasta Coropampa significa reafirmar una convicción: el impacto del deporte trasciende la camiseta. Estar presentes en lugares donde la infraestructura todavía es un desafío es parte del trabajo que Fundación busca impulsar. Cada obra tiene su valor, pero lo que verdaderamente transforma es lo que sucede después: más vida en el club, más actividades, más comunidad.

La inauguración contó con la presencia de Lucía de la Vega, directora ejecutiva de Fundación River; representantes de adidas —aliado estratégico del Premio— y del Grupo Mantelectric. Para los vecinos, las vecinas y los chicos y chicas del club, fue un día de celebración: una mezcla de emoción, orgullo y expectativa por lo que vendrá.

Con este proyecto, Fundación River continúa apostando por el fortalecimiento de clubes de barrio en todo el país, acompañando su crecimiento y promoviendo el deporte como una herramienta de transformación social, especialmente en aquellos lugares donde cada avance se siente como un paso gigante.