¿Vuelven a los privados? Alertan un regreso de alumnos por "cuotas más estables"

En la recta final del ciclo lectivo los cambios de alumnos de colegios privados no fueron tan recurrentes este año como el año pasado sino que hubo un "leve retorno".

Pablo Pereyra, presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados (AEEPSA), explicó en diálogo con Informate Salta cómo está impactando la situación económica en los establecimientos y en los padres.

Pereyra señaló que este año la estabilidad inflacionaria redujo la frecuencia de los aumentos de los colegios privados no católicos. “Al tener cierta estabilidad inflacionaria, los aumentos no son tan frecuentes y no se retocaron tanto las cuotas como ocurrió el año pasado”, indicó.

“El año pasado hubo aumentos escalonados todos los meses y eso había provocado una preocupación enorme. Este año, al tener más estabilidad administrativa, eso se frenó”, explicó.

Sin embargo, el sector atraviesa un problema estructural: la falta de ingresos en los meses de verano.

“Los colegios como los nuestros, que no recibimos aporte estatal, en enero y febrero no cobramos cuotas"

Entonces, cumplir con los sueldos de diciembre se paga con una plata con la que no se cuenta. Es un momento durísimo”, afirmó.

A pesar de esto, Pereyra destacó un cambio de tendencia en las últimas semanas. “Ha habido un leve retorno de consultas de padres desde la escuela pública hacia la escuela privada, debido a cierta estabilidad en las cuotas y también porque muchos no encontraron la respuesta pedagógica que necesitaban en la escuela pública”, señaló.

El referente también planteó la necesidad de discutir un esquema equitativo de aportes estatales. “Nosotros planteamos una variable de equidad: un aporte por alumno, pero dependiendo de la cuota del colegio. Si un colegio tiene una cuota alta, no debería recibir el mismo aporte que uno con la cuota mucho más baja”, propuso.