CGT Salta dice “no” a la reforma laboral y convoca a todos los sindicatos

Mientras la atención nacional se centra en el debate inminente del proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno, en Salta habrá una importante convocatoria sindical encabezada por la CGT Salta pues la central obrera, en alerta por los puntos más críticos de la iniciativa, convocó a un plenario para posicionarse formalmente con un rechazo justificado a la propuesta.

Así lo anticipó Martín Guaymás, secretario gremial de la CGT Salta, quien explicó a InformateSalta que la reunión se llevará a cabo mañana a las 9:00 horas. "Convocamos a todos los secretarios generales de las distintas organizaciones sindicales a un plenario para tratar este tema", detalló Guaymás subrayando que la posición de la CGT será contundente, enfocada en rechazar cualquier aspecto que represente un retroceso para los derechos de los trabajadores.

El dirigente sindical citó los puntos de mayor preocupación que se abordarán en la asamblea, precisando que la CGT Salta rechaza la ampliación de la jornada laboral, la eliminación de las vacaciones en un solo tramo y la propuesta de que el trabajador deba "pagarse su propia indemnización", aspectos que representan un avasallamiento de derechos logrados tras años de lucha, según Guaymás.

Dicho esto, aseguró que el sector sindical está "en alerta sobre el avasallamiento de los derechos de los trabajadores"., rechazando enérgicamente cualquier intento de coartar derechos básicos. "Nosotros vamos a rechazarlo absolutamente y vamos a estar del lado que estuvimos siempre, que es al lado de los trabajadores, cuidando sus derechos, defendiendo sus derechos", enfatizó.

De cara al futuro, el secretario gremial adelantó que, si la reforma avanza y perjudica a los trabajadores, la CGT actuará junto con otras fuerzas, para tomar "las medidas necesarias" que garanticen que los derechos no se vean coartados. "Vamos a tomar las medidas necesarias, debemos estar más unidos que nunca", reiteró para concluir

"Mañana van a participar más de 60 gremios"