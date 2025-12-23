Advierten por la baja de donantes de sangre y piden ayuda a los salteños

Ante la caída en la concurrencia habitual durante las celebraciones de fin de año, el Centro Regional de Hemoterapia apeló a la solidaridad de los salteños para sostener el stock de sangre necesario que permita atender transfusiones de urgencia, cirugías programadas y tratamientos médicos en toda la provincia. La convocatoria está abierta a donantes de todos los grupos y factores, con especial necesidad de 0 Rh positivo.

Desde la institución explicaron que, si bien en esta época disminuye la cantidad de personas que se acercan a donar, la demanda no se detiene e incluso puede incrementarse. “Cada donación es un gesto silencioso pero fundamental, que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, remarcaron.

Los interesados pueden concurrir a la sede central del organismo, ubicada en calle Bolívar 687, en la ciudad de Salta. El horario de atención durante esta semana será: martes 23, de 7 a 17; miércoles 24, de 7 a 12; jueves 25 permanecerá cerrado; viernes 26, de 7 a 17; y sábado 28, de 7 a 12. Además, este martes 23 se realizará una colecta externa en la ciudad de Metán.

Desde Hemoterapia aclararon que no es necesario concurrir en ayunas, aunque sí es importante estar bien hidratado. El procedimiento dura alrededor de 30 minutos y, una vez finalizado, se ofrece un refrigerio a quienes colaboran.

Quiénes pueden donar

Pueden hacerlo personas de entre 16 y 65 años, con un peso superior a los 50 kilos y sin antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, chagásicas, oncológicas, infecciosas u otras patologías que puedan afectar al receptor.

Quiénes no pueden donar

No pueden hacerlo mujeres embarazadas o en período de lactancia, personas que se hayan sometido a cirugías, endoscopías o colonoscopías en los últimos seis meses, ni quienes se hayan realizado tatuajes o colocado piercings en ese mismo período.

Otros datos a tener en cuenta

Quienes recibieron la vacuna antigripal y presentaron síntomas podrán donar luego de 72 horas. Aquellos que tomaron antibióticos deben esperar siete días desde la última dosis. Las personas que tuvieron dengue pueden donar después de tres meses, y seis meses en caso de dengue hemorrágico. Si conviven con alguien con síntomas, deben aguardar cuatro semanas. El intervalo mínimo entre donaciones es de dos meses.



