Polémica por el millonario salario del jefe policial en Chaco: "No me sobra, pero me alcanza"

Mientras miles de chaqueños enfrentan dificultades económicas cotidianas, una revelación sacudió a la provincia y encendió la polémica. El jefe de la Policía de la provincia de Chaco, comisario general Fernando Javier Romero, reconoció públicamente que su salario mensual supera los 10 millones de pesos.

Durante una entrevista, Romero no esquivó la pregunta sobre el monto que percibe como sueldo y lo confirmó con una frase que no tardó en viralizarse: “No me sobra, pero me alcanza”, sostuvo el funcionario.

Así, dejó entrever que la suma - aunque elevada para la mayoría de los ciudadanos - le permite "vivir con lo justo".

La cifra despertó múltiples críticas, especialmente por el contexto socioeconómico adverso que atraviesan los chaqueños y por el monto monto en sí.

Es que dicho salario supera en gran medida los percibidos por jueces, legisladores e incluso el del propio gobernador de la provincia de Chaco, Leandro Zdero, y equivale a más de 36 veces el salario mínimo vigente en Argentina.

La polémica se fue alimentando por los múltiples cuestionamientos por la desigualdad en el reparto de los recursos públicos.

Numerosos trabajadores estatales se encuentran por debajo de la línea de pobreza y sus salarios no alcanzan siquiera para una canasta básica.