Tres hermanos se convirtieron en padres el mismo día y en la misma maternidad: “Se trata de un hecho excepcional”

El hecho ocurrió en Israel y fue calificado como “excepcional” por las autoridades del hospital, que destacaron la coincidencia como una situación única

En un suceso que parece sacado de un récord Guinness, tres hermanos de sangre se convirtieron en padres el mismo día y en el mismo centro de salud. El episodio tuvo lugar en Israel, en el Hospital Ma’ayanei Hayeshua de la localidad de Bnei Brak, en las afueras de Tel Aviv, al oeste del país.

Las esposas de los tres hermanos dieron a luz el martes pasado, en distintos horarios, pero dentro de la misma maternidad. Lo más llamativo del caso es que ninguno de ellos sabía que los otros también estarían allí ese día.

Dos de las parejas recibieron a su primer hijo, mientras que la tercera celebró la llegada de gemelos. De este modo, en una sola jornada, los abuelos sumaron cuatro nuevos nietos, una coincidencia tan inesperada como poco frecuente.

Desde el hospital destacaron el carácter extraordinario del hecho y expresaron la alegría que generó en todo el personal. “No existe una estadística que nos prepare para un momento como este”, señalaron las autoridades del centro médico.

Además, remarcaron el impacto emocional que tuvo la situación: “Esto nos disparó una sonrisa y nos recordó la magia que se produce en este lugar cada día. En nuestra sala de parto, incluso una jornada común y corriente puede convertirse en una historia inolvidable”. /El Trece