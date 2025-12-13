El tenso cruce entre Marixa Balli y Yanina Latorre tras su reencuentro en MasterChef

El sorpresivo cruce entre Marixa Balli y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity reavivó antiguas tensiones que ambas arrastran desde su etapa compartida en LAM.

El reencuentro no pasó desapercibido y derivó en un intercambio directo al aire, atravesado por reproches, aclaraciones y relatos contrapuestos. El conflicto se desató luego de que Yanina hiciera pública una situación que, desde su perspectiva, le resultó incómoda desde el inicio y que tuvo como protagonista a la “Cachaca”, quien salió rápidamente a responder, negó cualquier gesto de desprecio y aseguró que nunca tuvo una actitud despectiva ni intencional.

De acuerdo con el relato que Latorre expuso ante las cámaras, el momento en cuestión ocurrió ni bien arribaron al estudio. Según su versión, mientras varias personas se acercaron a saludarla, Balli habría decidido seguir de largo sin hacerlo.

“Entraron todos juntos y vinieron a saludarme, ella siguió de largo a maquillaje y se quedó de espaldas. No se movió de ahí y ni siquiera vino a comer”, disparó la panelista, dejando en claro que el comportamiento de su compañera le resultó llamativo y fuera de lugar, al punto de interpretarlo como un desplante personal.

La réplica de Marixa fue inmediata y sin rodeos. Desde su lugar, explicó con firmeza que la situación había sido completamente distinta y que su foco en ese momento estaba puesto en cumplir con los tiempos de la grabación. “No me hice la bolu... Estaba en un sector, como en una oficina, y me estaba maquillando porque teníamos que grabar pronto”, aclaró, buscando bajar la intensidad del conflicto. Además, reconstruyó la secuencia desde su óptica y agregó: “Cuando me termino de maquillar, me levanto y saludo a los chicos que siempre están comiendo”, dando a entender que nunca ignoró a nadie de manera intencional.

Lejos de quedar conforme con esa explicación, Yanina volvió a contradecirla y sostuvo que la escena no fue como la describió Balli. “No estabas en una oficina, estabas en un lugar donde estaban todos. Yo estaba ahí y te vi”, retrucó, reforzando su postura de que compartían el mismo espacio y que el saludo podría haberse dado sin inconvenientes. Marixa, sin moverse de su relato, insistió en su versión de los hechos y precisó: “Cuando me empiezan a maquillar, veo que estabas almorzando”.

El ida y vuelta escaló cuando Latorre fue aún más directa y lanzó una pregunta que tensó definitivamente el clima en el estudio: “¿Por qué no me dijiste ‘hola, qué tal’, como hicieron todos?”. La respuesta de la Cachaca fue contundente y apeló a la memoria de viejas fricciones para ponerle un límite a la discusión: “La primera vez que entré a LAM, yo no dije que me saludaron todos menos Yanina. No entremos con eso. No fue de mala voluntad ni de mala onda”.