Heridos con pirotecnia y un co-pago: "No es prohibir por prohibir sino se trata de convivencia"

Días atrás Senadores provinciales se reunieron con distintos actores de la sociedad a fin de desalentar el uso de pirotecnia ya que a pesar de todo el trabajo existente, incluso la Ley Pirotecnia Sonora Cero, cada fin de año la gente parece no tomar conciencia.

Es así que Padres de Niños con TEA propusieron un artículo que establezca un mecanismo de prevención y reparación de daños por el uso indebido de pirotecnia.

"No queremos que no se use pirotecnia porque está prohibido sino porque la gente entendió que está haciendo daño"

InformateSalta buscó la palabra de Luis González, referente de Padres de niños con TEA y se mostró entusiasmado por este paso pero insistió que esta cuestión tiene que ver más con la convivencia que con la Inclusión.

"El 25 de diciembre se comunicó el Senador Mónico para solidarizarse, me dijo ¿Qué podíamos hacer? Nosotros hace mucho lo veníamos pensando, desalentar el uso. Tiene dos ejes fuertes, que se haga cargo cada uno o el tutor o responsable por el uso indebido de la pirotecnia y el otro es llegar a las escuelas, desembarcar con Fundaciones, Bomberos, con profesionales ya que todo cambio cultural lo hacen los chicos".

En cuanto a las repercusiones en la sociedad, González se mostró satisfecho ya que la gente en las redes sociales mostraron adhesión. "Les parece correcto y aparentemente está todo sobre rieles. No es prohibir por prohibir sino porque hay mucha gente que la está pasando mal, apelamos al uso responsable de la pirotecnia", aclaró.

"¿Por qué ir contra el que compra o el que vende? Si un menor de edad tiene una lesión por pirotecnia, es responsabilidad del padre".

Insistió en la necesidad de "Aprender a vivir con las diferencias".

Con la incorporación de este artículo a la Ley existente, se busca que "no se use pirotecnia porque está prohibido por una ordenanza o una Ley sino porque la gente entendió que estar haciendo daño".

Discapacidad en crisis, pérdida de prestaciones y de pensiones

Luis González, referente de Padres de niños con TEA, en diálogo con InformateSalta contó la situación crítica que viven en cuanto a la cobertura desde Nación desde donde ya se dispuso la quita de muchas pensiones como así también prestaciones.

"El sector de discapacidad está siendo vulnerado y avasallado por todos lados, nosotros como Fundación, más allá de que nuestra población son chicos, tenemos jóvenes, adolescentes y adultos con autismo. Hay una emergencia en discapacidad y mañana se trata en el Congreso de la Nación, para que se sostengan las prestaciones básicas que tienen una pensión, o del tratamiento de una persona, que no se reduzcan".

Sostuvo en cuanto a los pagos para prestadores que "Están cobrando 120 días después de haber prestado sus servicios. Además no hay aumento de nomenclador. Está bien complicado".

Por último agradeció que autoridades provinciales y el Ministro de Salud de la Provincia, que se mostró predispuesto a colaborar en la problemática ofreciendo hospitales públicos para brindar las prestaciones pero que lamentablemente desde Nación establecieron a la Lapacho "Afortunadamente había senadores que estaban empapados y ha disposición de su comunidad, que habían estado en contacto y que le había explicado la logística que podía llegar a prestar el Ministerio de Salud, pero como el responsable es Nación optaron por la opción más complicada que fue contratar Lapacho, que no conoce la dinámica de acá ni la realidad".