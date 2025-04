Apuntan a Nación por su "indiferencia" hacia los trabajadores: "No alcanza la plata"

En víspera del 1° de Mayo, hubo una crítica hacia el Gobierno de la Nación por cuanto las medidas que ha tomado y viene implementando, generando "una indiferencia" a los trabajadores quienes, en su realidad diaria, se dan cuenta que el dinero no le alcanza.

Así lo analizó en diálogo con InformateSalta el secretario General del Sindicato de Trabajadores Pasteleros y secretario de Acción Social de la CGT, Fabián Guerrero. "Este 1° de mayo nos encuentra a los trabajadores ante un gobierno que implementó un tremendo ajuste que cayó sobre el pueblo trabajador y los estratos más vulnerables de la sociedad", apuntó.

Dicho esto afirmó que la gestión del presidente Javier Milei "es un gobierno que impulsa la privatización, cierre de instituciones, de programas que promovían la inclusión y la inserción de los más humildes, pero principalmente impulsan la indiferencia, no les importa el otro ni sus necesidades".

Es por eso que, ante escenario, ponderó necesario un mensaje "de conciliación, de unidad pero de solidaridad sobre todo, el problema de uno también es del otro, es de nosotros, no somos indiferentes ante el desastre que han hecho, nuestra CGT los apoyamos ante las causas injustas".

Lo mismo dijo que promulgan desde el Sindicato de Pasteleros, el cual "pregona la unidad, queremos estar siempre presentes, brindando capacitaciones y oportunidades, pese al individualismo que pregona el gobierno, con ese capitalismo desmedido que vemos, ahí más reafirmamos esa solidaridad que falta, levantando las banderas de la unidad y nuestros valores".

Algo que Guerrero dejó en claro es que, como CGT, "seguiremos nuestro plan de lucha, el de la calle y con respeto, firmes y de frente". Por último no descartó más medidas de fuerza. "La realidad es que al trabajador no le alcanza la plata, por eso no descartamos más medidas a futuro, analizadas en consenso, como las tomadas por la CGT", finalizó.

"El sector trabajador es el que más sufre estas calamitosas medidas"