EDESA es reconocida por su contribución a la formación Técnica

La Subsecretaría de Educación y Trabajo dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia, reconoció a EDESA por su aporte constante a la formación técnica de jóvenes de Salta.

El pasado miércoles 30 de abril, EDESA recibió un reconocimiento por parte de la Subsecretaría de Educación y Trabajo, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, en mérito a su constante compromiso con la formación de estudiantes técnicos. Este reconocimiento destaca el trabajo conjunto entre la educación y el sector privado para acompañar a los estudiantes en su camino hacia el mundo laboral.

Desde el año 2022 a la fecha, más de 270 estudiantes de escuelas técnicas de la provincia participaron en diversas iniciativas impulsadas por EDESA y ESED, tales como Prácticas Profesionalizantes Supervisadas (PPS) en diferentes áreas de las empresas, como así también visitas pedagógicas tanto a las áreas operativas como a la central hidroeléctrica Corralito. Estas experiencias permitieron a los jóvenes acercarse al mundo del trabajo, adquirir conocimientos prácticos y aplicar lo aprendido en sus escuelas.

Además, en 2022 se llevó a cabo el ciclo de charlas “Historias que Inspiran”, donde egresados técnicos que hoy forman parte de EDESA y ESED compartieron sus experiencias con alumnos de las EET N° 3118, 3137 y 3138. Esta iniciativa fue un espacio de encuentro e inspiración, específicamente para alumnos y alumnas que estaban por egresar.

En el 2024, una de las iniciativas más importantes fue la inauguración de la primera Estación de Carga Sustentable en la plaza Michel Torino de Cafayate. Este espacio, diseñado y construido por estudiantes de la Escuela Técnica N°3142 “Monseñor Diego Gutiérrez Pedraza” con el acompañamiento de ESED, funciona con energía solar y permite a la comunidad cargar celulares, inflar neumáticos de bicicletas y acceder a agua caliente de forma gratuita. La estación representa no solo una solución práctica y sostenible, sino también una oportunidad educativa concreta, donde los alumnos aplicaron sus conocimientos en un proyecto real de alto impacto social.

Iniciamos el 2025 con una nueva propuesta educativa: en abril se llevó a cabo la entrega del libro “Salteños en la historia” a 10 escuelas técnicas de distintas localidades de la provincia: Salta Capital, Campo Quijano, Rosario de Lerma, Cerrillos, Campo Santo y Cachi,. Esta acción tiene como propósito poner en valor figuras históricas locales y regionales, fomentando el sentido de pertenencia y el vínculo entre la identidad cultural y la educación técnica. La iniciativa forma parte de la estrategia de EDESA para seguir fortaleciendo la formación integral de los jóvenes salteños.

Con esta distinción, el Ministerio de Educación resaltó el rol fundamental que EDESA y ESED cumplen en la formación de futuros técnicos, valorando su aporte a una educación con fuerte sentido social y ambiental.