Caso Diego Castro: A ocho años "del fallecimiento de mi hermano, la herida sigue abierta"

Era el 3 de junio de 2017 cuando Diego Castro se encontraba acomodando un cartel en la vereda de una marmolería, era un día normal, pero de repente fue embestido por un vehículo. El impacto ocasionó que se le deban amputar las dos piernas, pero lamentablemente no resistió y perdió la vida horas más tarde en el Hospital San Bernardo. En diálogo con InformateSalta, su hermana, Sol Castro sostuvo el pedido de justicia.

A pesar de que en 2019 un tribunal conformado por los jueces Rubio, Faber y Pérez condenó a la conductora a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por homicidio culposo en accidente de tránsito calificado por conducir con exceso de velocidad y una inhabilitación para manejar vehículos durante diez años, la familia considera que la pena no fue suficiente.

"¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Tres años? Le dieron tareas comunitarias que no cumplió, yo fui hasta el Hogar de Ancianos y me dijeron que ella no fue, la abogada me dijo que había pedido cambiar los días. Es mentira, era una excusa tras otra", dijo Sol.

"Van a ser 8 años desde lo de mi hermano, todo sigue igual. La herida sigue abierta, nosotros queríamos que se haga justicia, que se siente un precedente en Salta".

Tras el accidente, cuando el caso llegó a las manos de la justicia, "nosotros queríamos que se siente un precedente, teníamos todas las pruebas ¿qué más se podía pedir que una condena justa?, detalla mientras se le quiebra la voz.

"Mi familia quedó destruida, después de lo de mi hermano falleció mi papá. Él estaba enfermo y lo seguía llamando, decía 'Diego veni a ayudarme'. Mi hija creció viendo estas injusticias, ella en cada tarea que hacíamos estaba y pedía justicia".

"Hasta el día de hoy no encontramos consuelo", cerró no sin antes reiterar su pedido de justicia por su hermano y por tantas otras familias que se han visto envueltas en situaciones similares.