Sáenz, sobre las elecciones: “El voto en blanco es válido, pero no participar no está bien”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, emitió su voto en el Instituto San Andrés de barrio Tres Cerritos, acompañado por el Intendente de la Ciudad, Emiliano Durand y el Candidato a Senador, Bernardo Biella. En este contexto compartió sus impresiones sobre la jornada electoral, el clima político y las declaraciones de la exintendenta Bettina Romero, quien había llamado a votar en blanco.

“Cada uno tiene su derecho en democracia. Votar en blanco es una de las alternativas. Lo que no está bien es no venir a votar”, respondió Sáenz al ser consultado sobre el mensaje de la ex jefa comunal, que días atrás había anticipado un alto ausentismo y destacó al voto en blanco como una opción “importante”.





En ese marco, describió la elección como “atípica”, marcada por la discusión sobre sellos y colores partidarios más que por proyectos o propuestas. “La gente tiene que saber qué candidatos representan un proyecto y qué es lo que quieren hacer”, apuntó.

Respecto a su gestión y al escenario nacional, el gobernador sostuvo que Salta sigue trabajando a pesar de la falta de fondos prometidos por Nación. “Nos dejaron de mandar recursos, pero nosotros vamos a terminar las obras como sea. En los peores momentos de la economía, Salta no paró”, enfatizó.

En cuanto al panorama social, señaló que los principales problemas que le transmiten los ciudadanos son la inseguridad, la falta de empleo, las adicciones y la salud mental. “Hay que dejar las disputas de lado y ponernos todos a trabajar por la gente. Los salteños tienen que estar primero, después hablamos de política”, subrayó.

Finalmente, sobre la polémica por el proyecto de Ficha Limpia, el gobernador calificó la situación como “una vergüenza” y “una hipocresía total de todos los sectores”. Y concluyó con un mensaje claro a la ciudadanía: “Vayan y voten. Es la única herramienta que tenemos en democracia para cambiar las cosas”.