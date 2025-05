Baja de aranceles: ¿Llegarán celulares más baratos a Salta?

El anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni sobre la reducción de aranceles para la importación de celulares generó expectativa en el mercado local. En diálogo con informateSalta, Einer Batista, gerente de un local de tecnología, explicó el impacto de esta medida en los precios y qué implicancias puede tener para la industria nacional y los consumidores.

Actualmente, los aranceles de importación de celulares son del 16%. Con la nueva normativa que se espera en los próximos días, esa tasa se reducirá a la mitad (8%) y, a partir de enero de 2026, desaparecerá por completo. Según explicó Einer, “es una medida escalonada, pero en un período de siete meses se elimina totalmente el arancel para los celulares fabricados en el exterior”.

"Esto es una ventaja para los consumidores que buscan marcas o modelos que no se fabrican en el país, como los iPhones"

La reducción tendrá un efecto directo en los precios. “Los celulares del exterior se van a ir haciendo más baratos para poder venderlos legalmente en Argentina, cumpliendo toda la normativa”, sostuvo. Esto representa una ventaja para los consumidores, especialmente para quienes buscan marcas o modelos que no se fabrican en el país, como los iPhones. “Hasta ahora, un iPhone comprado afuera podía costar la mitad que en Argentina. Esto va a permitir que esa brecha se reduzca y que ya no sea necesario viajar al exterior para acceder a esos productos”, señaló.

“Las fábricas en Tierra del Fuego van a tener más competencia y les va a ser más difícil sostenerse si no hay una reforma laboral e impositiva que les permita reducir costos”,

Además, el gobierno reducirá los impuestos internos, con un beneficio mayor para los productos nacionales con el objetivo de que no se vean tan perjudicados frente a la nueva competencia. Sin embargo, el impacto en la industria local no es menor. “Las fábricas en Tierra del Fuego van a tener más competencia y les va a ser más difícil sostenerse si no hay una reforma laboral e impositiva que les permita reducir costos”, advirtió Einer. Factores como los impuestos locales y el costo laboral afectan directamente la competitividad de la producción nacional.

A pesar de la pérdida de recaudación por la eliminación de aranceles, el gobierno podría compensarla con un aumento en la recaudación del IVA. “El IVA es el impuesto más importante al consumo. Si se venden más celulares a precios más competitivos, la recaudación por este impuesto puede subir”, explicó. Además, la apertura del mercado podría incentivar la llegada de tiendas oficiales de marcas internacionales. “Hoy en Sudamérica solo hay una Apple Store en Brasil. Esta medida puede motivar que lleguen nuevas tiendas a la Argentina en el mediano plazo”, agregó.

“Va a haber una oferta mucho más amplia y a precios más accesibles para todos”, concluyó

Respecto a si conviene esperar para comprar, Einer aclaró que los consumidores que estén pensando en adquirir un celular pueden aprovechar el Hot Sale. “En estos días hay descuentos de hasta el 50% y financiación en 6 y 12 cuotas sin interés. A mediano plazo, sí es esperable que los precios bajen, pero hoy también hay buenas oportunidades”.

Finalmente, destacó que la medida no solo beneficiará a quienes buscan celulares, sino también a quienes desean adquirir otros productos tecnológicos como televisores, consolas o aires acondicionados. “Va a haber una oferta mucho más amplia y a precios más accesibles para todos”, concluyó