Impuesto a las Ganancias: Así será el nuevo régimen de ARCA para no investigar los "dólares en negro"

La primera plana del Gobierno presentó el Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos y, si bien no se refirió directamente a la posibilidad de comprar bienes durables con dólares del colchón, dio precisiones sobre un cambio clave en la declaración del Impuesto a las Ganancias a partir de este ejercicio 2025, que será lo que permitirá esas operaciones.

A ese nuevo esquema que simplifica el Impuesto a las Ganancias, centrándose en solo la facturación y los gastos deducibles, se sumarán resoluciones de la UIF para adecuar la persecución del lavado de dinero con umbrales superiores y probablemente por parte de menos operadores. En ese sentido, por ejemplo, las concesionarias de autos ya no son sujetos obligados. Las precisiones se conocerán en los próximos días.

Cómo será el nuevo régimen de Ganancias

El titular de ARCA, Juan José Pazo, anunció en la conferencia de prensa que tuvo lugar este jueves al mediodía un Régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias.

Se trata de un sistema precargado o proforma que solo tomará en cuenta la facturación (ingresos) y los gastos deducibles, dejando de controlar los consumos personales y la variación patrimonial.

Dado que los consumos personales y la variación patrimonial no pasan por ARCA y, por otra medida, el organismo deroga regímenes de información que comercios y profesionales tiene que remitirle, las personas podrán hacer compras con los dólares que hoy están en la informalidad sin ser investigados.

Pazo aclaró que, para "blindar esta medida de futuras administraciones" se enviará un proyecto de ley al Congreso modificando la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Fiscal, acortando el período de prescripción que hoy es de 5 años.

El funcionario explicó que, al hacer la declaración jurada en 2026, el contribuyente va a entrar a su perfil, ver el cálculo de ARCA, y aceptar o rectificar esa declaración jurada. Además, la adhesión al régimen simplificado será optativa.

"Hoy los contribuyentes tienen que subir toda la facturación y todos los consumos, así como el patrimonio al inicio y al final, información que es personal", aclaró.

"El sistema de ARCA implica que el sistema le va a presentar lo qué va a pagar, con un esquema que es más simple y más rápido", consideró.

"Así, ARCA pone el foco en la evasión más sofisticada y facilita el cumplimiento al ciudadano, centrándose en el control de los grandes contribuyentes y bajando el costo de cumplimiento tanto para las personas y empresas como para el Estado", señaló.

Qué se establece sobre la información para ARCA

Por una parte, Pazo informó nuevos umbrales, sustancialmente más altos, para que los bancos informen por las transferencias, saldos y plazos fijos bancarios, así como las transferencias de billeteras virtuales.

Por otra parte, el funcionario anunció que se derogan los siguientes regímenes de información por parte de comercios y profesionales:

Régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales. Hasta hoy las administradoras de tarjetas de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda información privada.

El CITI Escribanos (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes), un sistema de información implementado por la ex AFIP, a través del cual los escribanos debían reportar mensualmente determinadas operaciones notariales a partir de $10 millones. Desde ahora, los escribanos ya no deberán reportar ninguna operación a ARCA.

El régimen informativo de compra-venta de vehículos usados (rodados). Desde ahora, los concesionarios no deberán reportar ninguna operación a ARCA.

El régimen informativo de pago de expensas (hoy informaba a partir de $32.000). A partir de ahora, las administradoras de consorcios no deberán reportar más el pago de expensas a ARCA.

Código Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI). A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar más a ARCA cuando ponga la propiedad a la venta.

El régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos y telefonía, no deberán reportar más a ARCA dichos consumos.

Qué ocurrirá con los bancos

Una medida para reforzar el secreto que debe respaldar a los ciudadanos, ARCA prohibirá a los bancos pedir declaraciones juradas de impuestos para abrir cuentas bancarias. La gente podrá negarse y acudir a Defensa del Consumidor si fuera necesario, afirmó Pazo.

La UIF, por su parte, subirá el umbral para que los bancos tengan que informar el depósito de dólares, el que pasará de u$s5.000 a u$s10.000, que es la cifra que rige internacionalmente, indicaron los funcionarios.

De esta manera, ARCA facilita el uso de dólares del colchón, con un nuevo esquema de liquidación de Impuesto a las Ganancias, que no toma en cuenta el consumido ni la variación patrimonial al final del ejercicio, más la suba de umbrales de información de los bancos y la eliminación de regímenes de información de comerciantes y profesionales. /Iprofesional