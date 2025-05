A 10 días del anuncio, el Gobierno no firmó el DNU y demora la Reforma Migratoria

El 14 de mayo el Gobierno hizo uno de los anuncios más importantes en lo que iba del año, al comunicar la firma de un DNU para poner en vigencia una nueva Reforma Migratoria, sin pasar por el Congreso. Se trataba de una medida importante para apalancar la candidatura del vocero Manuel Adorni a legislador porteño por La Libertad Avanza.

La conferencia de prensa la encabezó el portavoz, quien se mostró junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de gabinete Interior, Lisandro Catalán.

"Bajo este nuevo paradigma, que impera en la Argentina, el gobierno del Presidente Javier Milei impulsará una serie de modificaciones al régimen migratorio. De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar, a través de la frontera, será rechazado por las autoridades migratorias, y quienes sean encontrados en flagrancia, ingresando por pasos no habilitados, serán inmediatamente expulsados. El que miente en cualquier información que propicie en su ingreso será también expulsado. Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes", comunicaba Adorni, que no aceptó preguntas para concentrar toda la potencia en su anuncio leído.

Sin embargo, pasaron 10 días de aquel lanzamiento y no hay novedades del Decreto de Necesidad y Urgencia. "En los próximos días", prometen los funcionarios consultados por el medio MDZ, aunque sin brindar precisiones del motivo del retraso.

Fuentes oficiales reconocen que "es un tema con múltiples complejidades legales y operativas" por lo que "se está trabajando en todos los detalles para que no haya ningún gris y quede todo muy claro". En otras palabras, y sin querer admitirlo abiertamente, se blanquea que se trató de un anuncio cuya letra chica no estaba absolutamente definida, en especial en sus fundamentos jurídicos para argumentar su implementación por DNU, omitiendo al parlamento, que podría rechazar la medida.

De qué trata la Reforma Migratoria

A partir de ahora, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país, y aquellos que cometan un delito en territorio argentino -cualquiera sea su pena- serán deportados. Esto implica que los ilícitos con penas menores a cinco años, que no eran motivo de rechazo de ingreso al país o de deportación, desde este momento se tendrán en cuenta.

Además, con el objetivo de "garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público", se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina.

“Durante 2024, solamente en ocho hospitales nacionales se gastaron, aproximadamente, 114 mil millones de pesos para atender extranjeros”, indicó el vicejefe de Gabinete.

A su vez, se autoriza a las Universidades Nacionales a que, de optar por hacerlo, establezcan aranceles para los servicios educativos universitarios dirigidos a residentes temporarios. Cabe aclarar que se mantiene el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria para todos los residentes, quienes podrán seguir accediendo de la misma manera que los ciudadanos argentinos, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Nacional.

Por otra parte, se endurecen los requisitos para la obtención de la Carta de Ciudadanía. A partir de ahora se otorgará únicamente en los casos de haber residido de manera continua en el país durante dos años, o de haber realizado una inversión relevante para Argentina. En el caso de la residencia permanente, se requerirá acreditar medios de vida suficientes y la ausencia de antecedentes penales.

También se busca crear una Visa de Inversión, que podría concederse con una determinada cantidad de dinero. Se trata de una medida que se emulará a la normativa que existe en Estados Unidos.