Echan a Diego Moranzoni de Crónica y lo acusan de robar plata de una colecta solidaria por TV: "En todas las colectas sacaba"

Este fin de semana se conoció la escandalosa salida de Diego Moranzoni de la conducción de su ciclo de Crónica TV con dos versiones muy diferenciadas: el periodistas asegurando que renunció y el supuesto despido que se desprendió de versiones surgidas desde el canal.

Este domingo, Diego Moranzoni decidió romper el silencio y desmintió públicamente los rumores de estafa que comenzaron a circular en los últimos días. El conductor llamó a Infama (América TV) y explicó que su desvinculación del canal respondió a un conflicto personal que terminó escalando.

“Tengo la carta de renuncia. No me echaron. Me fui porque no quería seguir en este quilombo”, aseguró. Según Moranzoni, la controversia se inició por su vínculo con Griselda, una amiga de muchos años para quien organizó una colecta solidaria para ayudar a su nieta.

“Le conseguí los números, peleé con la gente del hospital, le desbloqueé la medicación de por vida”, explicó el conductor, aclarando que actuó por afecto y sin ningún interés económico. Sin embargo, la situación terminó derivando en una denuncia informal que lo afectó laboralmente.

El conductor explicó que, en ese contexto de confianza, le pidió a Griselda un préstamo de 250 mil pesos. “Ella sabe muy bien que no fue una estafa. Tengo todos los mensajes de su agradecimiento, de su cariño”, afirmó, y desmintió haber manejado sumas millonarias de dinero como se sugirió en redes

“Quince millones, dicen. ¡Ojalá! Hice trescientos solidarios, eso es todo”, ironizó, y contó que Griselda se presentó en el canal, acompañada de una abogada, y que esto motivó una reunión con los directivos de Crónica TV. “Ella no me miraba, no dijo nada. Yo le pedí que contara la verdad, porque me estaban haciendo quedar mal”, expresó.

Moranzoni contó que esta situación lo dejó sin margen para continuar en su puesto, pero aseguró que tiene cómo defenderse y que no piensa callarse. “Esto es una gran mentira. Si tuviera algo que esconder, no estaría hablando. No tengo nada contra Griselda, pero me puso en una situación de mie…”, sostuvo con contundencia.

Finalmente, Moranzoni reafirmó su intención de continuar hablando del tema y llevar su versión a otros espacios. “No me jode contar esto en todos los programas. La gente merece saber qué pasó realmente”, cerró en una charla que duró casi media hora.

“Una de las caras más reconocidas del canal del pueblo deja de pertenecer al grupo”, contó Fede Flowers.

Con el correr de las horas, el periodista fue sumando datos escalofriantes sobre el motivo por el cual lo habrían echado. “Quedó descolocado y dijo que renunciaba, las autoridades dijeron que lo echaban y así fue, ayer quedó desvinculado de Crónica”, remarcó.

“Una mujer lo denunció por que en las famosas ‘solidarias’ que hacían para recaudar fondos se quedó con la plata. Al terminar el programa le agarró el teléfono, se transfirió el dinero en el camarín. El tema es que parece que en todas las colectas sacaba”, denunció Flowers.

Y siguió: “El canal tiene la transferencia que se hizo Diego Moranzoni de lo recaudado para esta mujer, hay cámaras también. El canal preocupado intentó que esto no se destape pero me llegó toda esta información… y hay más”.

Moranzoni contó en el ciclo conducido por Marcela Tauro que Griselda era una amiga "muy querida de muchísimos años" y afirmó que no la "estafó".

Según explicó, la nieta de su amiga, Adela, se enfermó y ella le pidió de hacer una colecta solidaria. “Le conseguí los números, peleé con la gente del hospital”, remarcó.

"Un día antes yo cobro un PNT que le había vendido a un colega mío, que no tiene nada que ver con el tema, y se lo transfiero a cualquier cuenta, por un punto me equivoco. Esta es la verdad y en mi conversación con Griselda está", relató.

"Yo le digo a Gri ’ya que mañana hacemos eso, y como es fin de semana, y ya no me queda guita en la cuenta, ¿no me prestás 250 mil pesos?’. Creo que se había juntado un millón de pesos", siguió.

Luego, Tauro le consultó: "¿Qué pasa después?". "Nada, ella aparece en el canal diciendo que yo le robé. Una amiga mía de toda la vida. Hice trescientos solidarios", le respondió.

"Es todo una gran mentira. No sé por qué ella hizo esto", sostuvo el comunicador, quien también afirmó que renunció. “Tengo la carta de renuncia. No me echaron", repitió.