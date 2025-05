"Siento que en cualquier momento me chocan, tengo ataques de pánico", reconoció Erika

La primera audiencia del juicio contra Sebastián Albornoz, acusado por el grave siniestro vial ocurrido en noviembre de 2023 sobre avenida Paraguay, estuvo marcada por el estremecedor testimonio de Erika Salcedo, una de las víctimas, quien relató el calvario físico, emocional y económico que atraviesa desde aquel momento.

“Siento que en cualquier momento me van a chocar. Tengo ataques de pánico, pesadillas. Estoy muy mal. Recuerdo todo, como si hubiera sido ayer. No podía mover ni un dedo. Estuve postrada durante meses. Caminar hoy es un milagro”, declaró.

Sobre el día del hecho, describió con crudeza cómo fue embestida por el vehículo: “El auto me arrastró 100 metros. Iba despierta. Se me movía la mandíbula, me ardía la frente, los dedos. Luego me volvió a pasar por encima. Quedé boca abajo. El auto no estuvo ni un minuto, arrancó y se fue. Nadie bajó. Eso lo recuerdo bien”.

Desde entonces, Erika no pudo retomar su vida. “Tenía tres trabajos. Vivía de eso. Hoy no puedo hacer nada. Me dieron una ayuda de 200 mil pesos que se va directo al alquiler, pero tengo que dejar el departamento porque lo van a vender. No sé a dónde ir. No tengo nada”.

Con la voz quebrada, describió la difícil situación que atraviesa junto a sus hijas: “No tengo qué darles de comer. Pago el alquiler y me quedo sin un peso. Nunca en mi vida dejé de trabajar. Hacía limpieza, cuidaba niños, atendía a una señora mayor. Pero ahora no puedo hacer fuerza por la operación de hernia. No puedo hacer nada”.

También cuestionó la falta de responsabilidad del acusado: “Nadie me llamó. Ni él ni su familia. No pidió perdón. Solo quiero que lo condenen y que cumpla porque nos destrozó la vida”.

En cuanto al reclamo por una recomposición económica, expresó su indignación: “Ayer dijeron que el auto está destrozado, y eso es lo único que nos quieren dar. No sé qué puede valer un auto así”.

Erika denunció además la falta de asistencia estatal: “Todo lo que hemos conseguido fue gracias a la solidaridad de la gente. La escuela de mi hija hizo rifas para ayudarnos. Si no fuera por eso, no sé cómo estaríamos”, afirmó en Multivisión Federal.

Por último, habló del impacto emocional de estar frente al acusado en el juicio: “Creo que me voy a quedar paralizada. Estoy muy nerviosa. Tengo ataques de pánico. Venía camino al tribunal pensando que ya me iban a chocar de nuevo”.