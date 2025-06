Llamativo: Por qué Boca aún no presentó a Miguel Ángel Russo ni mostró una foto del DT

Pensando en lo que será el debut en el Mundial de Clubes el próximo 16 de junio ante el Benfica de Portugal, Boca consiguió al entrenador que estaba buscando: Miguel Ángel Russo. El histórico entrenador de Rosario Central tendrá su tercer ciclo al mando del cuadro de la Ribera en el cual se consagró campeón de la Copa Libertadores 2007.

La noticia de la llegada de Russo se confirmó, pero aún no dirigió ninguna práctica y tampoco se lo vio vestido con la indumentaria del Xeneize en estos días, ni siquiera para anunciar su vuelta al club. Esto se debe a los tiempos en los que se resolvieron las situaciones contractuales entre Russo, Boca y la desvinculación del DT con San Lorenzo, según informó el Diario Olé.

Miguel Ángel Russo y los motivos por los cuales no fue presentado en Boca

Este último motivo fue el principal por sobre todo, ya que el viernes se terminó de oficializar su salida del Ciclón y eso provocó que no se pudiera avanzar en la firma del contrato, tanto de él como el de cada uno de los colaboradores que lo acompañarán en esta nueva etapa.

A partir de ello, la decisión de Miguel Ángel Russo y la dirigencia del cuadro de la Ribera fue la de no demorar por trámites administrativos lo que urgía: comenzar con los entrenamientos futbolísticos, presentarse con el plantel de forma interna y no perder la vista en el tema del papeleo, que en definitiva no cambiarán según lo acordado previamente por ambas partes.

Lo que publicó Boca en sus redes sociales

Mientras tanto, en su cuenta de X, Boca se mantuvo activo y siguió subiendo contenido para sus hinchas tanto el viernes como el sábado por la tarde, aunque ninguno de los videos y fotos muestra a Russo, a alguien de su cuerpo técnico o algo relacionado con él. A partir de esto, todos se preguntan ¿cuándo se presentará oficialmente al nuevo DT en las redes sociales? Si todo sale bien, este lunes se hará la firma del contrato y cuando todo esté listo y no se corran riesgos legales, Boca le pondrá fin a esta novela.