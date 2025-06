¿Aumenta la cuota en los colegios privados? "Si no hay aumento de sueldo, no..."

A mitad de año, la incertidumbre económica también golpea a los colegios privados, donde se mantiene en suspenso cualquier aumento de cuotas a la espera de la paritaria docente provincial.

Agustín Montiveros, presidente del Consejo Provincial de Educación Católica (Coprodec), dialogó con Informate Salta y explicó que hasta el momento no hay novedades sobre un ajuste en los aranceles: “Hasta que no haya nueva paritaria docente, que termina en junio, no pensamos en un aumento. Solo se verán los aumentos de las paritarias que se gestionaron en marzo, que hasta ahora representaron un 12%”, detalló.

"Si no hay aumento de sueldo, no hay aumento de cuotas"

Según Montiveros, el tema salarial docente está en manos del gobierno provincial, y por ahora no hay información concreta sobre lo que se está negociando:“La paritaria la define el gobierno provincial, así que no tenemos información de qué se ha hablado hasta ahora”.

Otro tema que genera dudas entre las familias es la implementación de los vouchers educativos, una iniciativa del gobierno nacional para asistir a estudiantes de escuelas privadas con aportes estatales: “El tema de los vouchers está bajo la responsabilidad de las familias. A cada colegio llega la información individualizada. Los requisitos son que los padres cubran más del 75% del aporte, que el alumno no adeude más de dos cuotas y que se respete un límite salarial”, explicó.

Montiveros también aclaró que desde las instituciones no manejan estadísticas sobre cuántos alumnos acceden al beneficio:“Nosotros no tenemos un número promedio de quienes entran en los vouchers, ya que eso lo determina Nación”.

Mientras tanto, las instituciones aguardan definiciones oficiales para poder planificar el segundo semestre del año, en un escenario de ajustes, demandas sociales y nuevas políticas educativas.