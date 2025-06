En Metán llaman a carreros a empadronarse con sus caballos

Luego de varios episodios vinculados al desplome de equinos, cansados por el tiraje de los carros a los que están enganchados, y los reclamos de proteccionistas ante la situación de estos animales, en Metán están procediendo al empadronamiento de carreros y sus caballos, registro condicionante para que puedan seguir trabajando.

Según la información que compartió el medio El Vocero Hoy, desde este lunes comentó el empadronamiento obligatorio de estos carreros en la ciudad metanense, registro que se está haciendo en el Canchón Municipal, trámite que seguirá hasta este jueves, en el horario de 8.00 a 12.00 horas.

La medida responde a lo establecido por la Ordenanza N° 4317/23 y forma parte de un plan para el ordenamiento y transición hacia la erradicación progresiva de la tracción a sangre animal que se pretende en esa localidad.

¿Cómo deben proceder los carreros? Para cumplir con el trámite, deberán presentarse con el vehículo de trabajo y el caballo correspondiente. Durante el empadronamiento, también se realizarán controles sanitarios, con el acompañamiento de técnicos del INTA y profesionales veterinarios.

Algo que advirtieron desde la gestión municipal es que, aquellos que no cumplan el requerimiento y que no se registren en los plazos establecidos, no podrán seguir circulando ni ejercer la actividad en Metán.