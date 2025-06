Caso Estrada: "No vale todo en la política, ya hay suficientes pruebas, medidas judiciales"

El titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, habló sobre las medidas en contra del diputado nacional Emiliano Estrada y el impacto de los contenidos difamatorios, en los cuales él mismo y su esposa, Victoria Restom, fueron involucrados maliciosamente.

Por el momento, el titular del Ente logró una medida cautelar en la causa mencionada, pero ahora la defensa sostiene que hay una persecución política: “Yo me siento perseguido por él, que me trató de coimero y enriquecido ilícitamente”.

En diálogo con El Tribuno, le respondió a la defensa que si se trataría de una campaña en su contra porque se evidencian cuestiones, que se dirija a la Fiscalía y denuncie.

Remarcó Saravia que no formó parte de ninguna de las imputaciones que le adjudicó, por lo que busca que esto se aclare y no se evadan las responsabilidades.

La publicación de videos que se hicieron en su contra no solo afectó a la mirada social sino también en su entorno íntimo: “Afecta lo más grande que uno tiene que es la familia, que le queda a uno des pues del honor y la honra, nada. Él tocó eso que es tan sensible, tan inmenso”.

“Yo al diputado nacional con todo respeto lo digo, estamos a tiempo siempre de obtener las disculpas, que se retracte, que acepte una responsabilidad”.

Hizo hincapié que es momento de aclarar las cosas, ya que hay pruebas suficientes y medidas judiciales, no sólo las declaraciones de los 2 ex empleados de Estrada, que se confesaron culpables y fueron condenados, sino que la Fiscalía cuenta con numerosas pruebas, copias de chats, audios, conversaciones encriptadas de Telegram entre otras.



"Creo que es momento de poner en claro las cosas, ya hay suficientes pruebas, ya hay medidas judiciales, pero tampoco es que nosotros actuemos sobre esa seguridad, lo que actúa es la convicción de que los honestos no podemos ser manoseados así nomas", añadió

“No vale todo en la política y siempre hay tiempo de ser honorable y retractarse” finalizó.