"No está por encima de la ley": el fiscal Amad cruzó a Estrada por no presentarse ante la Justicia

El fiscal federal Carlos Amad fue contundente en Fm Profesional al explicar por qué la causa contra el diputado nacional Emiliano Estrada, debe continuar en Salta. "La actividad delictiva ocurrió y se terminó en Salta. No estamos hablando de personas que viven en Marte, viven acá", aseguró.

El caso investiga a Estrada por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicio, y según Amad, la gravedad radica en que Estrada habría dado órdenes ilegales y usado recursos del Estado para beneficio personal. "Usó personal pagado por la Cámara de Diputados en provecho propio. Es muy grave", remarcó.

"Si se queda en Salta, con el nuevo código, la causa puede resolverse en dos meses"

El fiscal pidió formalmente la audiencia de imputación para avanzar en la causa, pero Estrada no se presentó. Su abogado argumentó que "no sabía qué juez iba a intervenir" y que "lo harían declarar muchas veces". Amad desestimó esos planteos: "Esos son argumentos pueriles, dilatorios. En cualquier proceso, la declaración es solo una. Además, no está obligado a declarar, podía sentarse, escuchar y retirarse", explicó.

La defensa de Estrada apeló la decisión de la jueza que autorizó el desafuero. Ahora, la Cámara deberá resolver. "Lo que hicieron fue intentar protegerse detrás de un privilegio inadmisible, como si estuvieran por encima de la ley. Y eso no lo vamos a permitir", enfatizó Amad.

La causa continuará mientras se espera que la Corte Suprema defina si debe seguir en Salta o trasladarse a Comodoro Py. El fiscal fue claro: "Si se queda en Salta, con el nuevo código puede resolverse en dos meses. Si se va a Comodoro Py, puede demorar años".