Condenaron a Cristina Kirchner, ¿que dijeron los diputados salteños?

Tras la condena a Cristina Fernández, los diputados salteños se refirieron al tema durante el apartado de manifestaciones en la sesión. La primera en referirse al tema fue la legisladora Griselda Galleguillos, "hoy es un día histórico".

"Por primera vez en la historia de nuestro país la justicia ha dictado una condena firme contra una expresidenta", explicó Griselda Galleguillos y por eso justificó: "Hoy es un día histórico".

"La condena de Cristina Kirchner no es una persecución política", aclaró y es que "después de mucho tiempo de investigación por fin la justicia es lenta pero podemos confiar en ella". Esto, "no es el triunfo de un partido sobre otro. No queremos que los políticos utilicen su poder para enriquecerse ellos y su entorno. No queremos solamente presa a Cristina sino también a su entorno, que sea de arriba hacia abajo".

"Es un día glorioso, en el que se celebra la democracia. Cuando se roba al estado, se roba al pueblo y lo que es del pueblo no se toca. Sigamos construyendo un país en donde no se distingue de apellidos, ni cargos políticos", sentenció.

Otro que tomó la palabra fue el diputado Luis Mendaña, quien declaró: "Esto ralla más en la proscripción, la ratificación de la condena o de la sentencia de la ex presidenta en un juicio plagado de irregularidades en el que no se respetó el proceso normal que debería tener. Es una aberración de la Corte que es una adicta al gobierno de turno".

"Cada vez que hay elecciones, la justicia va contra el derecho de las personas", continuó explicando.

"El gobierno nacional maneja la Corte a su antojo, por eso esta tan cuestionado esto. Por esto se dice que tenemos un Partido de la Justicia. No es creíble la ratificación de la condena, esta plagado de irregularidades", cerró.