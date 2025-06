El look mega canchero de Pampita para ir a ver a la Selección Argentina

Anoche, el Estadio Monumental de la Ciudad de Buenos Aires se tiño de celeste y blanco por la 16° fecha de las Eliminatorias Conmebol, en la que la Argentina enfrentó a Colombia, logrando un empate en medio de polémicas y enfrentamientos entre los jugadores. Pampita fue una de las grandes figuras que presenció el partido, y lo hizo junto a sus hijos.

Cargados de pasión por la Selección que dirige Lionel Scaloni, desde el grupo familiar alentaron a los jugadores de principio a fin. Y por supuesto, la modelo dejó los registros en las redes sociales de su visita a la cancha de River, donde además de destacar su gran apoyo al seleccionado, se llevó todas las miradas por su canchero look que eligió para su noche de cancha.

Las bajas temperaturas en Capital Federal se comenzaron a sentir caída la tarde del martes, y Pampita eligió el look ideal para pasar la noche en la cancha de River, junto a sus hijos adolescentes. Entre los cánticos de aliento, la modelo dejó en claro que su pasión por la moda no tiene descanso.

Tanto en el ingreso como en la tribuna, Pampita lució uno de los abrigos tendencia de la temporada de invierno de este año. Se trata de una campera puffer con corte a la cintura, que la modelo eligió en color manteca.

Los detalles del look de invierno y cancha que eligió Pampita

Por supuesto que los colores celeste y blanco no podían faltar en su look. Pampita lució la camiseta nacional, que combinó con una polera en color negro, para enfrentar el frío. El look lo completó con un jean oversize color negro, de amplias botamangas, y zapatillas. Cerró su look luciendo en pelo suelto con ondas quebradas y con un maquillaje sumamente natural.

De esta forma, una vez más, la top model dejó en claro que su estilo no escapa a ninguna ocasión, en este caso mostró el look con el abrigo tendencia, en la cancha de River, luciendo un outfit que respondió a lucir las prendas furor de la temporada, tener comodidad y enfrentar al frío.

Pero además, compartió un gran momento con sus tres hijos, Beltrán, Bautista y Benicio, que en diversas ocasiones se proclamaron fanáticos de la Selección encabezada por Lionel Messi. Junto a su madre, se unieron a los cánticos futboleros y disfrutaron de una noche más que especial en el Monumental.