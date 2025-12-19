¡Atención! Conocé dónde funcionaría el nuevo hospital de mascotas y que servicios brindará

El hospital de Mascotas de la municipalidad de Salta funciona desde 2019 en calle Lavalle 530 y viene siendo un lugar indispensable para los animales, tal es así que la atención este 2025 según informó Bienestar Animal, se habría duplicado, alcanzando 22.308.

A raíz de esta situación es que el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, adelantó que para el 2026 se proyecta la construcción de un segundo Hospital de Mascotas, para ampliar la atención.

Consultado al respecto, Matías Peretti, el subsecretario de Bienestar Animal, confirmó que se está evaluando su instalación en zona sudeste.

“Como bien lo anunció el intendente, quiere tener otro punto para atención y cirugías de alta, media y baja complejidad. Se ha propuesto el tema en la zona sudeste, es una zona demasiado crítica que requiere mucha atención”, expresó por FM Aries.

Peretti recordó que, en muchos casos, el primer contacto de los animales con un veterinario se dio recién este año, a partir de los operativos realizados en el vertedero San Javier desde el mes de mayo.

“Mañana (viernes) tengo que dirigirme al Zoom de San Benito, que es una de las propuestas que nos han manifestado, para analizar qué dimensiones tiene y qué se puede hacer allí”, adelantó.