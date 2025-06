Lo reportaron desaparecido, se montó un gran operativo de búsqueda pero él estaba pescando

Una insólita situación mantuvo en vilo a la localidad de Río Piedras, luego de que la denuncia por la desaparición de un joven de 25 años desatara un gran operativo policial y social. Esa búsqueda, que generó alarma en la comunidad, culminó con el "desaparecido" apareciendo sano y salvo, explicando que en realidad se encontraba pescando y sin señal en su celular.

¿Qué pasó? Según reportó Expresión del Sur, la movilización comenzó tras la difusión oficial de la supuesta desaparición. Un parte policial emitido por la Provincia de Salta solicitaba la colaboración de los medios para dar con el paradero del joven, lo que rápidamente encendió las alarmas y puso en marcha una intensa búsqueda.

Sin embargo, el panorama se tornó confuso cuando el padre del joven desmintió algunas publicaciones en redes sociales. Él desconocía que su esposa, preocupada por la ausencia de su hijo, había radicado la denuncia ante la comisaría, lo que, sin saberlo, desencadenó el amplio operativo y el revuelo comunitario.

Desde la Dirección del Distrito de Prevención Nº 3 - Metán, se pronunciaron sobre este tipo de situaciones. Explicaron que denuncias, sean falsas, producto de malentendidos o de preocupaciones infundadas, generan un desgaste significativo de recursos logísticos y humanos de las fuerzas de seguridad. "Activar un protocolo de búsqueda implica la intervención de distintas áreas, incluyendo Fiscalía y Justicia. Además, moviliza a la comunidad y genera alarma social", detallaron.

Las autoridades también hicieron un llamado a la responsabilidad, recordando que "la familia debe considerar muy seriamente la gravedad de realizar una denuncia de desaparición y, si la persona vuelve a aparecer, es imprescindible que informe inmediatamente y se presente en la dependencia policial para dar por concluida la búsqueda". Advirtieron que "realizar una denuncia sabiendo que no es cierta constituye una falsa denuncia que no solo carece de sentido, sino que perjudica a toda la comunidad y al trabajo policial".

Finalmente, la situación se esclareció con un audio del propio joven. "No tenía buena señal y se me apagó el celular por falta de batería", explicó. "Apenas pude prenderlo hablé con mi padre para explicar la situación. Me fui a pescar a Río Piedras y no sabía si volvería esa noche o al día siguiente. Dejé el celular cargando y cuando vi la publicación en redes, volví junto con mis amigos para aclarar todo. Me da vergüenza por la preocupación que causé, fue un malentendido grave.

"Mi madre fue quien hizo la denuncia, y ya hablé con la brigada para explicarles lo sucedido"