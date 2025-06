"Lágrimas de zurdos": la fiesta libertaria en la que se celebró la condena a Cristina Kirchner

Mientras desalojaban a los militantes que se habían instalado frente a la casa de Cristina Kirchner, el domingo a la madrugada, a unas 10 cuadras de allí un grupo de jóvenes libertarios brindaban y bailaban para celebrar la condena e inminente detención de la expresidenta. Llenaban sus copas con “lágrimas de zurdos”, un champagne ploteado con la cara de un león. “Un brindis por la libertad”, invitaba el banner de la fiesta.

La cita comenzó a las 22:15. “Descorchamos champagne en celebración del arresto de Cristina Kirchner”, invitaba el flyer ilustrado con la cara de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, copa en mano.

Fue otra edición de las fiestas que organiza el “Ministerio de trolls”, el espacio libertario que encabeza Matías Font, un joven de unos veintipocos, a quien Karina Milei le entregó un diploma en la Legislatura porteña y que acumula selfies en su Instagram con distintas figuras de La Libertad Avanza.

Las fiestas libertarias se multiplican y dividen al ritmo de las internas. Esta vez no había Aperol spritz con el nombre de Adam Smith, el fernet llamado Fenómeno Barrial o los tragos Déficit Cero, Degenerado Fiscal, Principio de Liberación, Empresario Prebendario, Moralmente Superiores o MAGA. La única opción era Lágrimas de zurdos.

Todos llevan en sus ropas el pin del ministerio: con la misma estética de los logos del Poder Ejecutivo, el prendedor tiene la cara de Thomas Shelby, el protagonista de Peaky Blinders, la serie sobre la mafia británica. Según explicaron varios integrantes, funciona como “una comunidad para que haya apoyo entre militantes”, donde intercambian opiniones sobre la actualidad del país.

Antes de la fiesta, la batalla cultural. Las charlas, focalizadas en creadores de contenido, transcurren en el primer piso del galpón ubicado en San Telmo. La primera en hablar este sábado fue Azabache, una influencer venezolana.

“Soy migrante. Una persona con mucho conocimiento empírico de lo que es el socialismo del siglo veintiuno, socialismo nefasto. Llevo 26 años dando la batalla cultural”, se presentó.

“Quiero hacerles sentir a cada uno de ustedes el momento histórico que está viviendo Argentina. Ustedes están viviendo un momento único que es muy difícil se repita en otro país, porque todo cambio real tiene que estar acompañado de una batalla cultural. Argentina hoy es un faro de luz que debe trascender fronteras y generaciones”, añadió Azabache.

También consideró que “el monstruo” al que deben enfrentarse es muy grande y mundial. “Está en Brasilzuela, Mexicozuela. El socialismo necesita 20 años para instalarse, podríamos haber sido Argenzuela. Todo lo que está pasando y lo que esta haciendo la chorra tratando de desestabilizar a este caos pertenece a un plan que tiene guerras y guerrillas dentro del país. Todos estamos viviendo una guerra híbrida”, dijo.

Y apuntó contra el kirchnerismo: “Esta desestabilización que quieren hacer acá tiene amplificadores en muchos lugares. La gran parte de los medios globales son de izquierda y tergiversan todo. El monstruo al que nos enfrentamos todos es muy grande. Por eso es que Milei se para en cualquier foro internacional a dar la batalla cultural”, dijo, mientras estallaban los aplausos y se escuchaban frases típicas del Presidente, como “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

“Hoy tenemos la tecnología a nuestro favor que puede hacer que avancemos mucho mas rápido. Las redes sociales son nuestro campo de batalla. Cada uno de nosotros somos los vigilantes de que ese corazón siga latiendo fuerte y claro. Vienen elecciones y hay q limpiar la casa de estos infelices corruptos”, cerró.



El organizador, Matías Font, le agradeció a todas las “personas de bien” que asistieron. Pidió que se sumaran al “ministerio” y remarcó que todos los que forman parte “son personas del sector privado”.

Después fue el turno de Frankito Zona Norte, un creador de videos que propuso recordar las bases. “Les propongo recordar de dónde venimos y quiénes somos. Venimos de ese 5% que no iba a pasar, que no iba a lograr llegar. Y quiénes somos, gente de laburo. Somos aquella mayoría silenciosa a la que nadie le daba bola. Somos los que si no nos gusta el país no vamos a cortar la calle, nos ponemos a estudiar economía”, definió.

También se presentaron como invitados los usuarios @EnElOjoDelPoder, @Herrero_liberal, @pibeslibertarios, @mindhunter_1979 o algunos que ya forman parte también de las filas institucionalizadas, como Iván Dubois, parlamentario del Mercosur.

El rango etario en estas fiestas es amplio, aunque predominan los jóvenes de traje y zapatos. Abundan las corbatas rojas ?el dress code de Trump que ha llegado también a la Rosada?, las botas texanas y no faltan las gorras con mensajes libertarios: Make Argentina Great Again o TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan). Un chico imitaba el peinado de Elvis u otro llevaba una máscara de Warhammer, un “universo de ciencia ficción oscura”.

El merchandising también se puede conseguir en el evento. Por $20.000, una remera con la imagen de Cristina Kirchner con el uniforme naranja de los presos estadounidenses y un cartel que la identifica. Los buzos con las siglas TMAP o Libertad, a $25.000. Las tazas, a $10.000, con distintas variaciones: lágrimas de kukas, lágrimas de zurdos y lágrimas de periodistas ensobrados, que se agotaron.

La fiesta se inauguró con la canción de La Misa del Gordo Dan, otro clásico de eso que los libertarios denominan batalla cultural: “Me chupa la pija la opinión de los kukas. Es exactamente lo que voté”. /La Nación