Fusilados en Santa Fe: Podría tratarse de robo de ganado

Durante la tarde del miércoles a la deriva sobre el río Coronda, Santa Fe, en una lancha encallada entre camalotes, fueron encontrados sin vida dos hombres, en una causa que es investigada como presunto doble homicidio.

Todo comenzó cuando vecinos de la zona vieron la embarcación sin rumbo avisando al 911, por lo que se apersonó personal de la Comisaría 19 de Sauce Viejo y efectivos de la Prefectura Naval Argentina, quienes confirmaron el deceso de los ocupantes.

La embarcación habría quedado varada a la altura de la calle Jujuy del distrito costero, informó Infobae, y junto a los cuerpos descubrieron el cadáver de un animal vacuno y al menos un arma de fuego.

Según el peritaje criminalístico inicial, a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) los hombres presentaban múltiples heridas de bala compatibles con disparos de escopeta.

Los cartuchos de plomo hallados en la escena sugieren un ataque a corta distancia y con un alto poder de fuego. A falta de identificaciones, tanto la hora exacta como el punto preciso del ataque permanecen sin esclarecer.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino rápidamente en el expediente. Ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la autopsia, el secuestro de la lancha y profundos peritajes sobre la embarcación y el animal.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores, la del robo de ganado cobra fuerza. La presencia del animal muerto dentro de la lancha refuerza la teoría de que los hombres pudieron haber sido sorprendidos en pleno traslado de un vacuno, posiblemente por el dueño del animal o algún puestero de la zona de islas. La falta de testigos directos y la ausencia de cámaras de video vigilancia en el entorno fluvial presentan un desafío para los investigadores. El fiscal a cargo dispuso que se realicen peritajes sobre las armas halladas y se verifiquen posibles antecedentes de robo en la zona.

Se trabaja para tratar de determinar las identidades de las víctimas, así como también el lugar preciso, la hora y la posible causa de los asesinatos.