Un muerto y dos heridos al caer una cabina de peaje durante el temporal en Córdoba

Un grave hecho se registró este jueves por la tarde sobre la Ruta 9 Norte, en el kilómetro 729, departamento Colón, como consecuencia de las severas condiciones climáticas, donde una persona murió.

Según el primer aviso recibido a través del 911, las casillas del peaje ubicado en ese sector habrían sido derribadas por el temporal, sin poder localizar en un primer momento a tres personas que se encontraban en el lugar.

Ante la situación, personal policial inició un rastrillaje por la zona y, como resultado del operativo, fue hallada una persona fallecida aplastada por la cabina, mientras que las otras dos fueron encontradas con heridas de diversa consideración.

En el procedimiento trabajaron efectivos de Caminera y de la Departamental Colón, con la colaboración de la Departamental Juárez Celman. Las autoridades indicaron que en las próximas horas se ampliará la información oficial sobre lo ocurrido.