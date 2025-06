La justicia definió las condiciones bajo las que Cristina Fernandez puede usar sus redes sociales y advirtió sobre el uso del balcón

Desde que comenzó su prisión domiciliaria este martes, Cristina Kirchner ya utilizó las redes sociales para pedirle una aclaración al Tribunal Oral Federal,-sobre el uso de su balcón-, y le habló a la militancia que marchó hacia Plaza de Mayo.

Hubo dos mensajes para sus seguidores. El primero fue grabado y el segundo, en vivo. Sin embargo, en ambos casos solo se escuchó el audio y no hubo un video de la exmandataria. “Vamos a volver, con más unidad y más fuerza”, dijo Cristina. Y agregó: “No me dejan competir porque saben que pierden”.

Tras estas acciones, comenzaron las dudas sobre si la dirigente del PJ puede o no tener estos comportamientos, ya que la Justicia le comunicó una serie de condiciones para mantener el beneficio de su domiciliaria. Entre ellas, figuran la utilización de una tobillera electrónica, la abstención a comportamientos que perturben la tranquilidad del barrio y un límite en la cantidad de visitas que puede recibir.

Pero, en ningún momento, la resolución del TOF2 expresa la prohibición del uso de redes sociales, o la posibilidad de comunicarse con los militantes peronistas a través de un video o llamado.

Las columnas de simpatizantes y militantes de Cristina Kirchner llegando a Plaza de Mayo, en respaldo a la expresidenta.

Es decir, CFK no incumplió ninguna norma. “Si a vos no te prohíben expresamente algo, o si al menos no queda dentro de previsiones generales que existan en la ley o, en este caso, en una resolución judicial, vos podés hacerlo”, explicó Mariano Bär, abogado constitucionalista.

Su respuesta se basó en el artículo 19 de la Constitución Nacional: “El principio siempre, en la relación de poder entre el Estado y los ciudadanos, es que ‘ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Cristina Kirchner utilizó las redes sociales y le envió un mensaje a la militancia que concentró en Plaza de Mayo.

Más allá de esto, la Justicia sí deberá responderle a Cristina tras la aclaratoria que enviaron sus abogados hacia el TOF2. “¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no. Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido", escribió CFK en X.

Ahora, le toca al juez Jorge Gorini, a cargo del juzgado de ejecución, darle una respuesta a la expresidenta. /TN

Pese a los dichos de CFK, la Justicia da por terminada la polémica del balcón: qué podrá hacer y qué no

Puede que sea el final de una polémica: Cristina Kirchner podrá salir al balcón de su casa en Constitución, donde cumple su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. Así lo confirmaron fuentes judiciales: “No hay restricción que le impida estar ahí”.

Sin embargo, según pudo saber este medio, la expresidenta deberá tener en cuenta que su presencia ese sector del edificio de San José 1111 no debe perturbar la tranquilidad del barrio. Es decir, podrá salir siempre y cuando no incumpla las condiciones que impuso el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) en la resolución que le dio el beneficio de la prisión domiciliaria.

“La regla es clara: Cristina Kirchner se tiene que abstener de cualquier conducta que altere la convivencia de sus vecinos”, detalló una fuente judicial. Y agregó: “Si toma mate y molesta a los vecinos porque la militancia que está en la calle se alborota, no podrá hacerlo más. Si sale al balcón y no pasa nada, podrá seguir saliendo”.

Cristina Kirchner podrá salir al balcón de su departamento, siempre y cuando no altere ni perturbe la tranquilidad de sus vecinos.

En este contexto, este miércoles los representantes de la titular del PJ le entregaron al TOF2 una aclaratoria. El objetivo, según explicó la misma Cristina Kirchner, era saber si efectivamente podrá estar en el balcón o no. “Parece joda, pero no. Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido”, escribió la expresidente en X.

La Justicia ya tiene una respuesta concisa ante el pedido de la defensa: “No es una cuestión del balcón, ella no puede alborotar el barrio”. El Tribunal Oral Federal 2 -el juzgado de ejecución- le responderá en estos días. Y entonces dará por finalizada la controversia que generó la resolución de este martes respecto a la prisión domiciliaria.

El acto central, en Plaza de Mayo, que convocó el PJ para manifestarse en contra de la condena a CFK

No obstante, la respuesta judicial aparece tiempo después de los dichos de CFK en la marcha del PJ, que este miércoles se concentró en Plaza de Mayo. “Estoy firme y tranquila aquí, en San José 1111, con prohibición de salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas porque ni siquiera las podría regar. ¡Qué cachivaches que son!”, dijo la expresidenta, a través de un mensaje grabado que se escuchó en todo el lugar.

Cristina Kirchner también aseguró que “desde la trinchera que sea” va a seguir haciendo todo lo que esté a su alcance para estar junto a su pueblo. “Tenemos algo que ellos jamás van a tener. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver, una y mil veces”, cerró, desde su prisión domiciliaria. /TN