Se bajaron de un auto y se llevaron una perrita en B° Los Álamos, ofrecen recompensa para recuperarla

Una familia de barrio Los Álamos, denunció que su perrita pitbull de apenas cinco meses, llamada Nasha, fue robada mientras la sacaban a la vereda para que hiciera sus necesidades.

Según relataron en un móvil de Multivisión Federal, todo sucedió en cuestión de minutos. “Ayer la sacamos a comer a nuestros dos perros, a que haga sus necesidades, pasó un auto y se llevó a mi perrita. La levantó y se la llevó. Se aprovecharon de que es buenita”, contó la dueña, visiblemente conmocionada.

El episodio ocurrió tan rápido que no pudieron identificar el vehículo ni a los responsables. La familia inició una búsqueda inmediata, pero hasta el momento no han podido dar con el paradero de Nasha.

“Espero que me lo devuelvan, no sé si fue intencionado o no. Salimos y empezamos a buscar, solo quiero recuperarla a ella. Salieron los dos juntos y fueron cuestiones de minutos. No son perros que duermen afuera, los vecinos los conocen… y se la llevaron a ella nomás”.

En su desesperación, los dueños han realizado múltiples publicaciones en redes sociales y están ofreciendo una recompensa, que puede ser dinero o incluso un electrodoméstico, con el único objetivo de recuperar a su mascota.

“Lo único que queremos es recuperarla”, concluyeron.