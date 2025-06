Mañana accidentada, un motociclista lesionado en zona Oeste y choques en cadena en zona Sur

Una nueva mañana, y por cierto la más fría en lo que va de esta temporada Invernal, la ciudad de Salta fue escenario de varios siniestros viales.

El primero de ellos ocurrió en la zona Oeste, Orán y Gorriti, allí un motociclista fue embestido por un automóvil particular, provocando que el motovehículo terminara en la vereda de la intersección.

Tras el impacto el joven motociclista fue derivado al hospital San Bernardo, mientras el conductor del auto permancecía en el lugar.

El padre del joven lesionado, contó por Multivisión: "Tenía muchos golpes, estaba conciente, ahora lo llevaron al San Bernardo y le van a hacer todos los estudios. Tenía su casco. Es evidente, el venía ya pasando, por la derecha, por Gorriti y el auto está bien de frente. Lo que me interesa primero es su salud y después veremos esto".

A su vez, y casi a la misma hora, se dieron dos siniestros viales sobre Av. Banchik, uno en el giro del ingreso a B° Intersindical, intersección con calle Moreno, protagonizado por un taxi con tres pasajeros y una camioneta 4x4. El otro siniestro se dio en el giro de la Escuela Agrícola, lugar donde hoy se encuentra el desvío del tránsito por obras en Avenida Ex Combatiente.

Afortunadamente en ambos siniestros de zona Sur, solo se registraron daños materiales de consideración.

El conductor de la camioneta involucrada dijo: "Fue un choque en cadena, se ve que hubo un siniestro más adelante en la zona de la Agricola, frenaron todos de golpe pasando el semáforo y le di al taxista de adelante. No sé que pasó más adelante, estaba tránsito, una moto se cayó por un derrame de aceite y ahí hubo varios autos accidentados".

En tanto el taxista agregó: "Venía con tres pasajeros, una persona en silla de rueda que había sido operada en la columna, todos venían con cinturón. Afortunadamente no pasó nada. Se me corta el laburo. No puedo abrir el baúl. Según el inspector de tránsito, hubo trse accidentes más. No veníamos fuerte".