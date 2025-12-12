Por esquivar un pozo en ruta 50, se cruzó de carril y terminó en el monte

El jueves alrededor de las 6.50 un automovil Ford Fiesta que circulaba por ruta Nacional 50, altura kilómetro 38, con dos ocupantes a bordo, se cruzó de carril y terminó dentro de unas cortinas de monte a la vera de dicha ruta.

Tras el impacto sus dos ocupantes, un hombre de 29 años y su suegra, oriundos de Perico Jujuy fueron asistidos por SAMEC de Orán con lesiones menores.

Según manifestó el conductor se dirigían a Aguas Blancas y por esquivar un pozo terminaron en la banquina.

Personal de Bomberos Voluntarios evaluó la escena y realizó tareas de seguridad como el corte de energía y extracción de la batería ya que se podía identificar combustible en el lugar.

También se realizó el despeje de la maleza y árboles de porte pequeños dejando todo en condiciones para un fácil acceso al sector, publicó Ciudad Online.