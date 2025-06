Falta de trabajo, de obra pública y mantenimiento vial, las quejas desde la Construcción en Salta

El sector de la construcción en Salta afirma que sigue atravesando momentos de muchas complicaciones, entre la falta de trabajo, la mano de obra parada, un esfuerzo de Provincia que no llega a suplir la ausencia de Nación, la cual abandonó incluso el mantenimiento vial, asegurándose que no está interesada en hacer acción alguna.

Así lo espetó Juan Carlos Segura, presidente de la Cámara de la Construcción de Salta en la charla que mantuvo con FM Aries, donde espetó que el rubro “viene bastante mal y esto lo venimos indicando desde antes del gobierno del presidente Milei”, del cual lamentó que los han estigmatizado de mala manera.

“Yo los invito (a los funcionarios de Nación) que vengan en auto, no en avión, que agarren la autopista y por la ruta 34; cuando entren a Salta van a ver la diferencia del país donde viven y donde vivimos nosotros”, comparó.

En este punto arremetió que si bien una empresa de Buenos Aires está ejecutando algunos arreglos en la ruta 9/34 y a ritmo lento, “el tramos Güemes-Salvador Mazza es deplorable, para pasar a Jujuy tenemos que esperar dos horas… la infraestructura vial de la provincia está destruida y Vialidad Nacional no realiza inversiones, salvo el río Vaqueros que no sabemos cómo lo pagarán”.

Dicho esto Segura rescató la actitud del Gobierno de Salta, el cual está haciendo muchos esfuerzo en materia hospitalaria y escolar por ejemplo pero sí reconoció que todo depende de Nación, la cual “ha parado todo, el Ministerio de Educación de Nación existe solo de nombre, ¿para qué hablar del de Salud?”, se lamentó.

Por último el presidente de la Cámara subrayó que, cuando se menciona la reactivación de la economía, él desconfía de tal aseveración. “Yo los invito que vengan y vean cómo tengo gente que me llora para que la incorpore, para que sume personal… vamos a llegar a un momento donde vamos a vivir en la edad de piedra”, advirtió.

“¿Cuándo creen que vamos a ver la RN 51? Nunca, porque a Nación no le interesa”